"Kuzey Kore, ABD nüfusunun yüzde 90'ını yok edebilir"

ABD Kongresi için hazırlanan bir raporda, Kuzey Kore'nin muhtemel nükleer saldırısı sonucunda oluşacak elektromanyetik darbenin ABD nüfusunun yüzde 90'ını ölümüne yol açabileceği öne sürüldü.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD toprakları üzerinde atmosfer dışında gerçekleşecek bir nükleer patlama, kıtanın tamamını etkileyebilir ve hava kaynaklı afetlere yol açabilir.

Raporda, "Kuzey Kore, tehdit yaratmak için kıtalararası balistik füzeye sahip olmak zorunda değil. Pyongyang, Güney Kutup Bölgesi'ne nükleer silah göndermek için füze taşıyıcılarını kullanabilir ve ardından bunu ABD topraklarının üzerinde patlatabilir. Bu, yüksek seviyeli elektromanyetik darbe oluşturacak. Bunun sonucunda da elektro-enerji sistemi belirsiz süreyle devre dışı kalacak ve bir yıl içinde ABD nüfusunun yüzde 90'ı hayatını kaybedecek" ifadelerine yer verildi.