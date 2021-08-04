Kuzey Kore, ABD ile tekrar masaya oturmadan önce bazı yaptırımların gevşetilmesini istiyor

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Kuzey Kore, ABD ile tekrar nükleer silahsızlanma konusunda masaya oturmayı kabul etmek için birtakım uluslararası yaptırımların gevşetilmesini istedi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'ne göre Pyongyang; metal, rafine petrol ve diğer ihtiyaçlar üzerindeki ithalat yasağının kaldırılmasını istedi. Güney Kore istihbaratının başı, konuyla ilgili olarak ülkesinin milletvekillerine bir brifing verdi.

Pyongyang'ın pahalı likörler ve takım elbiseler gibi lüks ürünlerle ilgili yaptırımların da kaldırılmasını istediği ifade edildi.

Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'nin kıtlıkla mücadele için savaş çıkarsa ordunun kullanması için ayırdığı pirinci halka dağıtmaya başladığını aktarmıştı. Kuzey Kore ciddi bir ekonomik krizin yanı sıra kuraklık yaşıyor.

Bir milletvekili, Kuzey Kore'nin ABD ile tekrar masaya oturmak için yaptırımların gevşetilmesi şartı koyduğunu ifade etti.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki iletişim hattı geçen hafta bir yılı aşkın sürenin ardından tekrar açılmıştı.