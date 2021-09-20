Kuzey Kore: ABD-Britanya ve Avustralya'nın yeni güvenlik işbirliği, yeni bir nükleer silahlanma yarışını tetikleyebilir

Kuzey Kore, ABD-Britanya ve Avustralya arasında varılan AUKUS isimli güvenlik işbirliği paktına tepki gösterdi. Kuzey Kore Dışişleri’nden bir yetkili, ABD ve Britanya’nın Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisi paylaşmasının “yeni bir nükleer silahlanma yarışını tetikleyebileceğini” söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, AUKUS anlaşmasının Asya-Pasifik’te stratejik dengeleri bozabileceğini söyledi.

Yetkili, “Bunlar, ciddi derecede istenmeyen ve bir nükleer silahlanma yarışını tetikleyebilecek tehlikeli adımlar” dedi.

Kuzey Kore geçen hafta iki büyük balistik füze fırlatma testi yapmıştı.