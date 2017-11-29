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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore "ABD'yi vurabilecek" menzilde füze denedi

Kuzey Kore, denediği son balistik füzenin, ABD'nin tamamını menzili içine aldığını duyurdu. Pyongyang'ın bu hamlesi, uluslararası kamuoyunda bir kez daha sert tepkilere neden oldu.

29 Kasım 2017 14:38

Kuzey Kore uluslararası tepkilere rağmen, nükleer başlık taşıyabilen balistik füze denemelerine bir yenisini daha ekledi. Yeni tip füzenin şimdiye kadar denenenlerin en uzun menzillisi olduğu tahmin ediliyor. Pyongyang yönetimi bu füzeyle ABD'nin her noktasını vurabilecek güce kavuştuklarını duyurdu.

İki buçuk aylık bir aradan sonra yapılan füze denemesi sert eleştirilere yol açtı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acilen toplanacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel Kuzey Kore'nin bu eylemini sert dille kınadı ve "dünya devletlerini uluslararası güvenliği tehdit eden Pyongyang'a karşı daha sıkı dayanışma içinde olmaya" çağırdı. Bu kez çekimser tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, "durumu değerlendireceklerini" ve füze denemesinin Washington'ın Kuzey Kore politikasını etkilemeyeceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis daha öncekilerden çok daha fazla irtifaya ulaşan balistik füzenin uzun menzili sayesinde bütün ülkeler için tehlike oluşturabileceğini söyledi. Mattis, Kuzey Kore'nin kıtalararası nükleer başlıklı füze geliştirme çalışmalarını hızlandırdığını sözlerine ekledi.

Seul Kuzey Kore'ye baskının arttırılmasını istiyor

Güney Kore füzenin 4 bin 500 kilometre yükseklikten uçtuğunu ve 960 kilometre yol aldıktan sonra Japonya'nın batısında denize düştüğünü duyurdu. Uzmanlar tarafından, standart açıdan ateşlendiği takdirde normal uçuş yörüngesine oturabilecek kapasitedeki füzeye monte edilmesi mümkün olan nükleer başlıkların atmosfere gişe dayanacağının ise şüpheli olduğu belirtiliyor.

Denemenin ardından Trump Güney Kore ve Japonya liderleriyle telefonda görüştü. Güney Kore, hava savunma sisteminin denendiği bir tatbikat yaptı. Tehlikenin arttığına dikkat çeken Güney Kore Devlet Başkanı Mun Jae-in, Pyongyang'ın kıtalararası nükleer füze geliştirmeyi başarması durumunda "geri dönülmesi mümkün olmayan bir mecraya sürüklenebilecekleri" uyarısında bulundu. Füze denemesini ‘pervasızca provokasyon' olarak niteleyen Mun, Kuzey Kore'nin bütün dünya için tehdit oluşturduğunu ve ülkesinin savunma gayretlerini arttıracağını söyledi.

Japonya alarmda

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Trump ile yaptığı telefon konuşmasında Kuzey Kore üzerindeki baskıyı arttırmaları gerektiğini dile getirdi. Japonya Savunma Bakanlığı, karaya düşme ihtimali olmaması nedeniyle Pyongyang yakınlarındaki bir üsten ateşlenen füzeyi düşürmeye gerek görülmediğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore füzesinin ülkeleri ve müttefikleri için tehlike yaratmadığını ancak uçuş yüksekliği ve menzili açısından Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisinde önemli ilerleme sağladığının anlaşıldığını bildirdi.

Konvansiyonel, kimyevi, biyolojik ve nükleer başlık taşıyabilen balistik füzelerin yakıtsız uçuş mesafesi, yakıtı tükenene kadar yaptığı tepkili uçuş mesafesinin on katını bulabiliyor.

DW/dpa/Reuters,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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