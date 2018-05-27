Kuzey Kıbrıs'ta Rum kilisesinde 23 yıl sonra ilk düğün yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en kuzeyinde yer alan tarihi kiliseleri, plajları ve farklı kültürlerin bir arada olmasıyla tanınan Dipkarpaz kasabasında 23 yıl aradan sonra kilisede bir Rum düğünün yapıldı. Düğüne kasabadan Türk ve Rum misafiler de katıldı.

Hürriyet'ten İdris Emen'n habeirne göre, en son 1995 yılında yapılan düğünden sonra Dipkarpazlı Hristos Ahilleğos ile Rodoslu Hristina Gotsani geçtiğimiz cumartesi günü Ayios Synesios Kilisesi’nde nikâh kıyarak hayatlarını birleştirdi. Bölgede yaşayan tek papaz olan Peder Zacharias tarafından kıyılan nikâha Dipkarpaz’da yaşayan Rumların yanı sıra Türkler de katıldı. Hristos Ahilleğos 1979 yılında Dipkarpaz’da dünyaya geldi. Küçük yaşta çobanlık yapmaya başlayan Ahilleğos kendisi gibi çobanlık yapan Türk çocuklarıyla arkadaşlık kurdu. Dipkarpaz’da herkes tarafından sevilen Ahilleğos 2013’te Dipkarpaz’a gezmeye gelen Rodoslu Hristina Gotsani ile tanıştı. Birbirine âşık olan ikili Dipkarpaz’da beraber yaşamaya karar verdi.



Ahilleğos ile tanışmasına bir arkadaşının aracılık ettiğini söyleyen Gotsani, “5 Yıl önce bir arkadaşımla Dipkarpaz’a gezmeye geldik.



Zaferburnu’nda bulunan tarihi manastıra gitmek istedik. Manastır’a giden yollar çok kötü olduğu için arkadaşım, ‘Burada bir arkadaşım var. Onun arabası yüksek. Onun arabasıyla manastıra gidebiliriz’ dedi. Daha sonra Hristos’un arabasıyla manastıra gittik. Ben arabanın arkasında oturuyordum. Hristos da arabayı kullanırken dikiz aynasından bakışıyorduk. O an birbirimizden hoşlandık” diyor.

"Papaz yaşlandığı için bir nikâh daha kıymasını istedim”

Daha sonra beraber yaşamaya başladıklarını söyleyen Ahilleğos ise “5 yıldır beraberiz. 2 çocuğumuz var. Bu sene düğün yapmaya karar verdik. Dipkarpazlı gençler Rum tarafına gidip oradaki kiliselerde nikâh kıyıyor. Ben burada doğup büyüdüm. Buradaki herkesi tanıyorum. Herkesin düğünüme gelmesini istiyordum. Ayrıca köyümüzün papazı en son 23 yıl önce nikâh kıydı. Papaz yaşlandığı için bir nikâh daha kıymasını istedim” diyor.



Düğün için hem Rum, hem de Türk yetkililerden izin aldığını söyleyen Ahilleğos, “Nikâhımızın kıyılabilmesi için Rum tarafına gittim. Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi’nden izin kağıdı aldım. İzin kâğıdını buradaki papaza verdim. Daha sonra da Türk yetkililere başvurdum. Bir gün bir polis beni arayarak, ‘Hristos izinler tamam. Nikâhı kıyabilirsiniz’ dedi. İzinler çıktıktan sonra düğün davetiyelerini hazırladım. Davetiyeleri dağıttım. Rum tarafından akrabalarım geldi. Eşimin akrabaları Rodos’tan geldi. Kilisede görkemli bir düğün yaptık. Kilisenin önünde Susta oynadık. Nikâhtan sonra gazinoya gidip eğlendik” diyor.

"23 yıl sonra kilisede düğün yapılması çok güzel bir şey"

Dipkarpaz’da Rum ile Türklerin huzur içinde yaşadıklarını söyleyen Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, “Dipkarpaz’ın nüfusu 2 bin 500 civarında. Nüfusumuzun yaklaşık 300’ü Rumlardan oluşuyor. Dipkarpaz’da 67 vilayetten insan beraber yaşıyor. Buradaki herkese eşit gözle bakıyoruz. Daha önce buradaki Rum mezarlığını temizledik. Mezarlığa çeşme yaptık. Kilisenin kapı ve pencerelerini onardık. Müslümanlara nasıl davrandıysak Rumlara öyle davranıyoruz. Herkese eşit davranıyoruz. 23 yıl sonra kilisede düğün yapılması çok güzel bir şey” dedi.



Düğüne Rumların yanı sıra adadaki Türklerin de geldiğini belirten Hristos Ahilleğos şunları söylüyor: “Çocukluğumdan beri çobanlık yapıyorum. Benim çobanlık arkadaşlarımdan bazıları Türk. Küçükken çobanlığa çıktığımızda birbirimize yardımcı oluyorduk. Bazen onlar bana yardım ediyordu. Bazen de ben ona yardım ediyordum. Beraber büyüdük. Şimdi de dayanışma içinde yaşıyoruz. Onlar da beni düğünlerine davet ediyordu. Ben de onların düğününe gidiyordum. Bu kez onlar benim düğünüme geldi. Doğup büyüdüğüm yerde, kendi evimde düğün yaptığım için çok mutluyum.”



Düğünlerine medyanın ilgi gösterdiğini söyleyen Hristina Gotsani, “Evlenmeye karar verdiğimizde kendi kendime, ‘Madem adanın ücra köşesine geldim, madem bu köyde yaşıyorum, o zaman köy usulü, geleneksel bir düğün yapmak istiyorum’ dedim. Bizim düğünümüze çok fazla ilgi oldu. Medya düğünümüze çok ilgi gösterdi. Bu da hoşuma gitti” dedi.

"Uzun bir aradan sonra Rumların düğün yapması güzel bir şey"

Dipkarpaz’da yaşayan Rum cemaatinin en yaşlılarından olan Ahliya Banayi de 1991 yılında Ayios Synesios Kilisesi’nde evlenmiş. Aynı zamanda Hristos Ahilleğos akrabası olan Banayi, “Dipkarpaz’da doğup büyüdüm. İlk eşimden 3 çocuğum oldu. Eşim hayatını kaybedince 1991’de ikinci evliliğimi yaptım. Ben de Ayios Synesios Kilisesi’nde evlendim. Benden sonra 2 kişi daha o kilisede evlendi. Uzun bir aradan sonra bir akrabalarımızın aynı kilisede düğün yapması bizi sevindirdi” diyor. O gün düğüne katılan Türkler de uzun bir aradan sonra kilisede bir nikâh kıyıldığı için mutlu olduklarını söyledi. Hristos Ahilleğos’la çobanlık yaptıkları dönemden arkadaş olduğunu söyleyen Kenan Sönmez de, “Biz yaptığımızda adadaki Rumlar da düğünlerimize geliyor. Hristos herkes tarafından sevilen biri. Bizi düğününe davet etti. Uzun bir aradan sonra Rumların düğün yapması güzel bir şey. Hristos ve eşine mutluluklar diliyoruz” dedi.