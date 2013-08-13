T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kıbrıs'ta federal devlet söylemleri gerginlik yarattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Doğuş Derya: Rumlarla federal Kıbrıs kurma ülküsünden vazgeçmeyeceğime insanlık onurum üzerine ant içerim

13 Ağustos 2013 13:42

Kuzey Kıbrıst Türk Cumhuriyeti'nde(KKTC) 28 Temmuz'da gerçekleşen erken genel seçimlerde, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden milletvekili olarak seçilen Doğuş Derya'nın Meclis'teki yemin töreninde KKTC'nin bağımsılızığı ve bütünlüğü yerine, 'Rumlarla federal Kıbrıs kurma ülküsünden ant içmesi krize neden oldu.

Hürriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, Bayram tatilinin ardından dün toplanan 50 sandalyeli KKTC Meclisi’nde yeni milletvekilleri yemin ederek resmen göreve başladı. Seçimlerden 21 milletvekili ile birinci çıkan CTP’nin yeni isimlerinden 35 yaşındaki Doğuş Derya, kürsüye çıkarak farklı bir metin okudu.

 

Hem destek hem tepki yağdı

 

“Federal bir Kıbrıs kurma ülküsünden vazgeçmeyeceğime insanlık onurum üzerine ant içerim” diye biten yemin, Meclis’te protestolara neden oldu. Sağ partilere mensup vekiller salonu terk ederken, sol parti milletvekilleri ise alkışlarla Derya’ya destek verdi. En yaşlı üye sıfatıyla oturumu yöneten Ergün Serdaroğlu, 5 dakika ara verdi. Kriz, Derya’nın öngörülen yemin metnini okumasıyla son buldu.

ETİKETLER

kktcmeclisdoğuş deryayemin törenikriz

İlgili Haberler

KKTC'de yemin krizi

KKTC meclisinin 50 yeni üyesi, yemin ederek görevlerine başladı. CTP-BG Milletvekili Derya'nın meclis kürsüsünde farklı bir metin okumasına meclis başkanı ve diğer vekiller tepki gösterdi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24