Kuzey Kıbrıs'ta federal devlet söylemleri gerginlik yarattı

Kuzey Kıbrıst Türk Cumhuriyeti'nde(KKTC) 28 Temmuz'da gerçekleşen erken genel seçimlerde, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden milletvekili olarak seçilen Doğuş Derya'nın Meclis'teki yemin töreninde KKTC'nin bağımsılızığı ve bütünlüğü yerine, 'Rumlarla federal Kıbrıs kurma ülküsünden ant içmesi krize neden oldu.



Hürriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, Bayram tatilinin ardından dün toplanan 50 sandalyeli KKTC Meclisi’nde yeni milletvekilleri yemin ederek resmen göreve başladı. Seçimlerden 21 milletvekili ile birinci çıkan CTP’nin yeni isimlerinden 35 yaşındaki Doğuş Derya, kürsüye çıkarak farklı bir metin okudu.

Hem destek hem tepki yağdı

“Federal bir Kıbrıs kurma ülküsünden vazgeçmeyeceğime insanlık onurum üzerine ant içerim” diye biten yemin, Meclis’te protestolara neden oldu. Sağ partilere mensup vekiller salonu terk ederken, sol parti milletvekilleri ise alkışlarla Derya’ya destek verdi. En yaşlı üye sıfatıyla oturumu yöneten Ergün Serdaroğlu, 5 dakika ara verdi. Kriz, Derya’nın öngörülen yemin metnini okumasıyla son buldu.