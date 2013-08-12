KKTC'de yemin krizi

KKTC'de yapılan erken genel seçimle Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanan 50 milletvekili, düzenlenen yemin töreni ile göreve başladı.

KKTC'de 28 Temmuz'da yapılan erken genel seçim sonrası Cumhuriyet Meclisi, en yaşlı üye olan Demokrat Parti – Ulusal Güçler (DP-UG) Girne Milletvekili Ergün Serdaroğlu başkanlığında toplandı.

Yemin töreninde Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleşik Güçler (CTP-BG) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya'nın metin dışına çıkması ise gerginliğe neden oldu.

İnsan hakları, özgürlük ve federalizm

Derya, şu sözlerle yemin etti:

"Kıbrıs ülkesinde yaşayan her bireyin, dili, dini, ırkı, doğum yeri, sınıfı, yaşı, fiziksel durumu, cinsiyeti veya cinsel yönelimi dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalmaması için çalışacağıma, emeğin sömürülmediği adil ve eşit bir düzen yaratmak için uğraşacağıma, çatışma ve şiddet kültürünün yerine barış ve uzlaşı değerlerinin yerleşmesi için çaba göstereceğime, demokrasi, sosyal hukuk devleti ilkeleri ve insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağıma, federal bir Kıbrıs kurma ülküsünden vazgeçmeyeceğime insanlık onurum üzerine ant içerim."

Meclis kürsüsünden insan hakları, kadın-erkek ve LGBT eşitliğini içeren bir metin okuyan Derya'ya, Meclis Başkanı ve diğer vekiller tepki gösterdi. Tartışma nedeni ile oturuma 5 dakika ara verildi.

Meclis Başkanı daha sonra Doğuş Derya`ya tartışmalı yemininin geçersiz olduğunu söyleyerek, yeniden yemin etmesini istedi. Tekrar kürsüye gelen Derya, yemin metnini okuyarak görevine başladı.

KKTC'de 28 Temmuz’da yapılan erken genel seçimde, Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleşik Güçler (CTP-BG) 21, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 14, Demokrat Parti- Ulusal Güçler (DP-UG) 12 ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 milletvekilliği kazanmıştı.

KKTC yemini nasıl?

KKTC Milletvekillerinin görevlerine başlarken içtikleri and şöyle:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine and içerim."