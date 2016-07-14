KKTC'den barış jesti; Kıbrıs Harekâtı töreni sivilleşiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet, Kıbrıs Harekâtı ve KKTC'nin kuruluş yıldönümü törenlerini sivilleştirme kararı aldı. Törenlerde ağır silah geçitlerinin yerini fener alayları alacak. Hükümet tarafından hazırlanan çalışmaya göre, askeri törende kullanılan tankların ve ağır silahların kaldırılması, yerine kültürel gösterilerin konulmasına karar verilerek; törenleri 'sivilleştirmeye' yönelik bir adım atıldı. Kıbrıs’ta devam eden görüşmeler sırasında bu adımın, barış sürecine de katkı yapacağı kaydedildi.

Halk dansları ve akrobasi

Milliyet’ten Sefa Karahasan'ın haberine göre, askeri törenlerle ilgili çalışma Bakanlar Kurulu’nda gündeme geldi. Bakanlar Kurulu’nda, “Törenlere asker aileleri ve Türkiye’den gelen heyetlerin dışında halktan katılım olmuyor. Bunu düzenlememiz gerekir” görüşü ortaya çıktı. Askeri yetkililerle yapılan istişarelerin ardından hükümet yetkili birimlere bir çalışma hazırlattı.

KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, törenleri protokol kutlamasından çıkarıp halk kutlaması haline getireceklerini söyledi. Törenlerde halk dansları gösterileri, kültürel tanıtımlar, fener alayları, akrobasi gösterileri, milli oyuncular, milli spor kulüpleri ve benzeri etkinlikler yer alacak. Böylece etkinliklerde görev alanların ailelerinin ve yakınlarının törenlere katılması sağlanacak. Törenlerde asker geçişi olacak ama ağır silahlar yer almayacak. Sadece temsili olarak bir veya iki ağır silahın gösterilerde olabileceği belirtiliyor.

Karar, 20 Temmuz'dan sonraki tüm törenler için geçerli

Hükümetten üst düzey bir kaynağın, “Törenlerde halkı soyutladık. Yapılan çalışma çok doğru. Asker ile de konuştuk. Halka daha fazla hitap eden geçit törenleri yapacağız. Törenlerde asker geçişi olacak. Halk ile kucaklaşan törenler yapmak amacındayız” dediği belirtildi. Askeri kaynaklar da, bu yöndeki çalışma yapıldığını doğruladı ancak son şekline hükümetin karar vereceği bildirildi. Hükümetin yaptığı çalışmanın bu yıl yapılacak 20 Temmuz’dan sonraki tüm törenler için geçerli olduğu öğrenildi.

Çelenk koyma törenine de getirilen düzenlemeyle; 20 Temmuz ve 15 Kasım’da devleti temsilen Cumhurbaşkanı, askeri temsilen askeri yetkili ve Türkiye’yi temsilen de Türkiye’den gelen üst düzey yetkili çelenk koyacak. KKTC medyası da düzenlemeyi, “Askeri geçit törenleri tarih oluyor” manşeti ile duyurdu.