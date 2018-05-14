Kuzey Kıbrıs'a 4 sığınmacının cesedi vurdu

Kuzey Kıbrıs'ın Karpaz bölgesinde sahile, yaşları 25 ile 30 yaşları arasında olan 4 erkek cesedi vurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün ve bugün günün erken saatlerinde harekete geçti.

Ekipler, daha fazla ceset olabileceği düşüncesiyle denizde çalışma başlattı. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, ölümlerin yaklaşık bir hafta önce meydana geldiği belirlendi.

Mersin üzerinden yola çıktığı sanılan kişilerin hangi tarafa gittikleri ise belirlenemedi. Suriyeli sığınmacılara ait olduğu sanılan cesetler, Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Cesetlerin Suriyeli sığınmacılara ait olduğu üzerinde duruluyor