Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu tamamlandı

3\'üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu\'nun galibi Slovenya Takımı Adria Mobil takımı oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı: \"Bisikletle trafik sorununa da katkımız olur\"

\"Parkurların şehir içine getirilmesi de önemli\"

\"Tüm gücümüzle yanlarında olmaya devam edeceğiz\"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'nın Eşi Meral Akıncı: \"Bu değerin daha çok vurgulanması gerekiyor\"

İSTANBUL,(DHA)

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Himayesinde ve Başbakanlık Spor Dairesi\'nin katkıları ile düzenlenen 3\'üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu 3\'üncü ve son gününde yapılan yarışlarla son buldu.

Sabah saat 09:30\'da Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı\'nın start verdiği Gran Fondo yarışı ile başlayan yarışmalar, saat 11:00\' deki Telsim Halk Sürüşü ile devam etti. Yoğun katılım ile geçen Telsim Halk Sürüşü\'ün startını ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu\'nun ülkenin tanıtılması ve sporun gelişmesi açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, \"Biz de Cumhurbaşkanlığı olarak elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca bizzat gelerek de katkımızı göstermeye çalışıyoruz. Toplumumuz açısından bu tür organizasyon örnekleri çok yoktur. Sayılı örneklerimiz var. Onlardan bir tanesi de budur\" dedi.

Organizasyonun, her geçen yıl daha da gelişmesini canı gönülden arzu ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bisikletin önemli bir spor dalı olduğunu söyledi. Bisikletin günlük yaşamda da kullanılabilecek bir araç olduğunu anlatan Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"BİSİKLETLE TRAFİK SORUNUNA DA KATKIMIZ OLUR\"

\"Ülkemizin koşulları buna müsait. Biz yıllardır her yere özel arabalarımızla gidip gelmeye alıştık. Bu çok yanlış bir alışkanlık. Hem yürümeyi, hem bisiklet kullanmayı hayatımızın bir parçası haline getirebiliriz ve böylece trafik sorununa da bir katkımız olur. Ama bunun ötesinde bir spordur. Hareket etmek, gerek yürüyüşle gerekse de bisikletle hareket etmek çok önemlidir ve herkesin yapabileceği bir spordur. Bu etkinlikte kullanılan fotoğraflara bakıyorum. Gerek geçmiş yıldan gerek bu yıl çekilenlere bakınca ülkeyi tanıtma açısından da güzel kareler var. Bunlar yansıyor. Ülkenin tanıtım ve sporun gelişmesi açısından son derece yararlı bir hizmet oluyor. Bunun devamını diliyorum.\"

\"PARKURLARIN ŞEHİR İÇİNE GETİRİLMESİ DE ÖNEMLİ\"

Parkurların şehir içine gelmesinin, halkla buluşmayı olanaklı hale getirdiğine dikkat çeken Akıncı, \"Özellikle Mağusa açısından söylemek gerekirse, kentin içi tarihin, kültürün olduğu bir yer. Tıpkı Lefkoşa\'nın olduğu gibi. Dolayısıyla o tarihi ve kültürel mirasın dışa tanıtılması açısından da iyi düşünülmüştür\" dedi.

\"TÜM GÜCÜMÜZLE YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

Gerek spor gerek kültür etkinliklerinde Cumhurbaşkanlığı\'nın, etkinliği yapanların yanında olduğunu anlatan Akıncı, bundan böyle de yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Kültür, sanat ve spor etkinliklerinin gençliği iyiye, güzele teşvik eden konular olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu alanlarda yapılabilecek ne varsa tüm güçleriyle bunu gerçekleştiren kişi ve kurumların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI\'NIN EŞİ MERAL AKINCI: \"BU DEĞERİN DAHA ÇOK VURGULANMASI GEREKİYOR\"

Bisikletin halkla buluşturulmasının trafikte yaşanan sıkıntılara bir alternatif getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'nın eşi Meral Akıncı \"Eskiden olduğu gibi bugün de bisikletle şehir içine gidilmesi, iş yerlerine varılmasının ve altyapının bu yönde geliştirilmesi için bu değerin daha çok vurgulanması gerekiyor. Sanıyorum bunun kurumlar tarafından desteklenmesi ve halka buluşturulması bu alternatifi çok kolay ve yerinde bir şekilde topluma sunacaktır\" dedi.

Akıncı\'nın startı ile başlayan hal sürüşünün tamamlanmasının ardından günün ve turun son yarışı olan Kriteryum yarışına geçildi.

Başbakan Tufan Erhürman\'ın startını verdiği yarış takımların 23 tur atarak 34 Km koşması ile gerçekleşti.

Tüm yarışların tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi.

Kriteryum yarışının birincisi Adria Mobil takımından Dusen Rajovic oldu. Rajovic ödülünü Başbakan Tufan Erhürman\'dan aldı.

Yarışın ikincisi Torku Şeker Spor\'dan Onur Baklan olurken, Balkan ödülünü Kolordu Komutanı Yılmaz Yıldırm\'dan aldı.

Yatışın üçüncüsü ise Monkey Town takımdan Joey Leon Van Rhee olurken, ödülünü Sağlık Bakanı Filiz Besim\'den aldı.

GENEL KLASMAN BİRİNCİSİ ADRİA MOBİL TAKIMINDAN JON BOZİC

Günün genel klasman dereceleri de belli olurken genel klasman birincisi Adria Mobil takımından Jon Bozic olurken, Bozic ödülünü Başbakan Tufan Erhürman\'dan aldı.

Genel Klasman ikincisi ise Adria Mobil takımından Gasper Katrasnik oldu. Katrasnik ödülünü Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Ogün Hamzaoğulları\'ndan aldı.

Genel Klasman üçüncüsü ise Torku Şeker Spor\'dan Cristian Raileanu oldu. Raileanu ödülünü federasyon Yönetim Kurulu üyesi İrfan Çelik\'ten aldı.

MAYOLAR

Kıbrıs güzelliklerini temsil eden Magenta Mayo\'nun sahibi Torku Şeker Spor\'dan Cristian Raileanu giyerken, Raileanu mayosunu Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir\'den aldı.

En iyi yokuşçu mayosu olan Mavi Mayo\'nun sahibi ise yine Torku Şeker Spor\'dan Cristian Raileanu\'nun oldu. Mavi Mayoyu ise Sivil Savunama Başkanı Erdoğan Çelebi tarafından takdim edildi.

En iyi sprinter mayosu ise Adria Mobil takımından Gasper Katrasnik\'in oldu. Mayosunu Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar\'dan aldı.

EN İYİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Üç günlük yarışların sonunda ise en iyi takımlar da belli oldu.

Turun birinci takımı Adria Mobil olurken madalya ve kupalarını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı\'dan aldılar.

Turun ikinci takımı ise Torku Şeker Spor oldu. Sporcular madalya ve kupalarını Organizasyon Direktörü Özdemir Tokel\'den aldılar.

Turun üçüncü takımı Hollanda\'dan gelen Monkey Town takımı olurken kupa ve madalyalarını eski federasyon başkanı İnsel Paralik\'ten aldılar.

GRAN FONDO SONUÇLARI

Bugün koşulan Gran Fondo yarışının kazananları ise şöyle oldu.

Kısa parkur

Erkekler

16-18 yaş

1) Serat Özcevher 134 55.57

2) Meriç Berk Bakırcı 133 56.05

3) Kadir Harbelioğlu 1:00:20

19-34 Yaş

1) Ege Körceğez 149 54.42

2) Nicola Chitaneu 150 54.43

3) Tuğber Kopca 145 54.44

35-44 Yaş

1) Tarık Gül 156 54.45

2) Tuncay Volkan 157 54.47

3) Celal Gülersoy 159 55.56

45-54 Yaş

1) Salahi Döşemeci 180 55.55

2) Mehmet Akbulut 177 1.00.09

3) Uğur Güryel 176 1.19.19

60+

1. Erol Küçükbakırcı 111 1.03.03

2. Ercüment Yıldız 165 1.20.37

Bayanlar

19-34 Yaş

1. 109 Özge Kara 1.19.20

35-44 Yaş

1. 122 Mine Erkaya 1.11.11

2. 123 Simge Yükse 1.18.38

3. 121 Didem Erer 1.18.38

Kısa Parkur

Genel Klasman Erkek

1. 149 Ege Körceğez

2. 150 Nicolae Chitanu

3. 145 Tuğberk Kopca

Kısa Parkur

Genel Klasman Bayan

1) Mine Erkaya

2) Simge Yükse

3) Didem Erer

UZUN PARKUR

Erkekler

16-18 Yaş

1) 122 Berk Bağrıkara 2.09.41

19-34 Yaş

1) 135 Ali Gülcan 2.05.34

2) 144 Bilal Ceral 2.06.07

3) 140 Kubilay Erdoğan 2.06.09

35-44 Yaş

1) 161 Timur Nizam 2.06.09

2) 172 Mustafa Katip 2.06.09

3) 166 Enver Soyel 2.10.13

45-54 Yaş

1. 185 Mutlu Erçevik

2. 187 Kazım Beyoğlu

3. 184 Ali Sakinsel

Bayan

19-34 Yaş

1) 100 Ece Öncü 2.35.04

45-54 Yaş

1) 179 Fezile Işık 2.39.18

Uzun Parkur Genel Klasman

1) 135 Ali Gülcan

2) 185 Mutku Erçevik

3) 144 Bilal Ceral

Uzun Parkur Genel Klasman

Bayan

1) Ece Öncü

2) Fezile Işık

(FOTOĞRAFLI)