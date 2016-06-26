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Spor

Kuzey İrlanda kendini vurdu

Galler, Kuzey İrlanda'yı yenerek EURO 2016'da çeyrek finale çıkan ikinci takım oldu

26 Haziran 2016 00:06

EURO 2016 ikinci tur mücadelesinde Galler, Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu. Parc des Princes'te oynanan mücadelede Galler'e galibiyeti getiren golü 75. dakikada Gareth McAuley kendi kalesine attı.

İki takım mücadeleye şu 11’lerle çıktı:

Galler: Gunter, Chester, A.Williams, Davies, Taylor; Allen, Ledley, Ramsey, Vokes,Gareth Bale

Kuzey İrlanda: McGovern, J Evans, Cathcart, McAuley, Hughes, Dallas, Norwood, C Evans, S Davis, Ward, K Lafferty

 

Maç öncesi dostluk görüntüleri

 

EURO 2016 son 16 turunda günün 2'inci karşılaşması olan Galler - Kuzey İrlanda maçı öncesi taraftarlar stadyum çevresinde dostluk görüntüleri verdiler.

Şampiyonanın hem tribün olarak hem de futbol olarak en ilgi çeken iki ülkesi olan Galler ve Kuzey İrlandalı taraftarlar karşılaşma öncesi kendilerine ayrılan restaurant ve barlarda tezahürat yapıp maç saatini bekliyorlar.

Fransız polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı stadyum çevresinde taraftarlar sadece kendileri için ayrılan bölümlerde durabiliyorlar. Her iki takım taraftarının birlikte yan yana eğlendikleri Paris'te her hangi bir taşkınlık yada olay ise yaşanmadı.

Biletlerin de karaborsa olduğu karşılaşmada bir çok taraftar maçı tribünde izlemek için ellerinde ufak kartonlara "Bilet lazım" yazarak bilet arıyorlar.

 

İstatistikler!

 

Grup aşamalarında 3 gol kaydederek Galler’e tarihinin en şatafatlı günlerini yaşatan Gareth Bale, bu mücadelede de takımının en önemli silahı olacak.

Katı savunması ve sert futboluyla tur vizesini alan Kuzey İrlanda’da ise henüz beklentileri karşılayamayan Norvichli golcü Kyle Lafferty gol kovalayacak.

 

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