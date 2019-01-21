Kuzey İrlanda'daki bombalı saldırıyı 'Yeni IRA düzenlemiş olabilir'

PSNI/PA

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, Londonderry kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen bombalı saldırıyı Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu (Yeni IRA) adlı örgütün gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.

Kimsenin yaşamını yitirmediği saldırının ardından Pazar günü dört kişi gözaltına alındı.

Yeni IRA, adadaki barış görüşmelerinde silah bırakmayı reddeden IRA üyelerinin oluşturduğu bir örgüt. Başlangıçta Gerçek IRA adını alan örgüt, 2012'de adanın kuzeyindeki birkaç silahlı örgütle daha birleştikten sonra Yeni IRA adını almıştı.

Cumartesi akşamı düzenlenen saldırıda saat 18.00'de çalınan bir pizza dağıtım aracı kullanıldı.

Araç 19.23'te park edildikten sonra 20.09'da patlatıldı.

Kuzey İrlanda polisinin dağıttığı güvenlik kamerası görüntülerinde araba patlamadan 29 dakika önce bir grup gencin aracın yanından yürüyerek geçtiği görülüyor.

Reuters

Kuzey İrlanda polisi, aracın bırakılmasından üç dakika sonra polise bir bombalı saldırı bilgisinin iletildiği, aracın tespit edildiği ve bölge boşaltılırken patlamanın gerçekleştiğini duyurdu.

Kuzey İrlanda Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mark Hamilton, "Bu saldırı bu toplumun üyelerini öldürmek isteyenler tarafından yapılan ciddi bir girişimdir" dedi ve ekledi:

"Yeni IRA, Kuzey İrlanda'daki çoğu muhalif Cumhuriyetçi grup gibi küçük, halkı temsil etmeyen ve insanları istemedikleri bir yere doğru iten bir örgüttür."

Yeni IRA'nın adanın kuzeyindeki en büyük silahlı örgüt olduğuna inanılıyor.