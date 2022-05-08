Kuzey İrlanda'da seçimleri ayrılıkçı Sinn Féin kazandı; ufukta 'Birleşik İrlanda' için referandum mu var?

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Birleşik Krallık ülkesi Kuzey İrlanda'da seçimleri ayrılıkçı Sinn Féin'in kazanması ülkede siyasi krize yol açtı. Birleşik İrlanda taraftarları ülkenin Birleşik Krallık'tan ayrılması için bir referandum yapılması çağrısında bulunurken Londra yanlısı Demokratik Birlik Partisi, Parlamento'da yeni bir güç paylaşımı yürütme kolu kurulmasını engelleyeceklerini belirtti.

İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı olarak görülen Sinn Féin'in tarihi zaferi cumartesi akşamı kesinleşince milliyetçi partinin destekçileri sokaklarda kutlama yaptı. Birçok kişiye göre siyasi sistemi "ayrılıkçı bir partinin iktidara gelemeyeceği şekilde" dizayn edilen Kuzey İrlanda'da ilk kez ayrılıkçı bir parti başbakan çıkarma hakkı kazandı.

Oyların yüzde 29'unu alan Sinn Féin, yeni dönemde parlamentodaki en büyük parti olacak. Sinn Féin, Kuzey İrlanda'nın ismini kullanmıyor ve ülkeye sadece "Kuzey" diye hitap ediyor. İrlanda'nın tekrar birleşmesi ülkenin ana hedefi olarak görülüyor. Sinn Féin milletvekilleri, Britanya Parlamentosu'nu boykot ediyor.

Partinin başbakan adayı olarak gösterdiği Michelle O’Neill, Sinn Féin'in zaferinin ardından üstü kapalı bir şekilde birleşme mesajları vererek, Kuzey ve Güney'in "paylaşılan bir ada" için masaya oturması gerektiğini belirtti. O'Neill, "Haydi, geleceğin nasıl göründüğü konusunu sağlıklı bir şekilde konuşalım" dedi.