Kuzey İrlanda'da ilk resmi eşcinsel evlilik

Kuzey İrlanda'da eşcinsel evliliklerin yasal hale gelmesinin ardından ilk evliliği iki kadın gerçekleştirdi.

26 yaşındaki Robyn Peoples ve 27 yaşındaki Sharni Edwards başkent Belfast yakınlarındaki Carrickfergus'ta düzenlenen bir törenle evlendi. Çiftin her ikisi de Edwards-Peoples soyadını kullanmaya karar verdi.

İlk eşcinsel evliliği yapmayı kasıtlı olarak planlamadıklarını belirten çift, buna rağmen Birleşik Krallık içerisinde yasayı hayata geçiren son bölge olan Kuzey İrlanda'da sembol olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Euronews'un haberine göre Britanya ve İskoçya parlamentolarının 2014 yılında eşcinsel evliliğe izin veren yasaları kabul etmesine rağmen Kuzey İrlanda parlamentosu tasarıyı geçirememişti. Parlamentodaki en büyük grup olan muhafazakar Demokratik Birlikçi Parti düzenlemeye karşı çıkmıştı.

Fakat eşitlikçi grupların kampanyası sonucu Britanya parlamentosu geçen yıl devreye girerek Kuzey İrlanda'nın da ülkenin geri kalanıyla aynı hizaya gelmesini sağladı. Değişiklik 13 Ocak'ta resmi olarak devreye girmesinden dört hafta sonra evliliklere izin verilmeye başlandı.

İrlanda ulusalcı partilerle Britanya yanlısı partiler arasındaki güç mücadelesi nedeniyle bölgesel parlamento askıya alındığı sırada Birleşik Krallık parlamenterleri harekete geçerek tasarıyı yasalaştırdı. Partiler arasındaki sorun üç ayın ardından geçtiğimiz ay çözülmüş olmasına rağmen Kuzey İrlandalı parlamenterler evlilik yasasını geri almayı başaramadı.

Bu süreçte Britanyalı parlamenterler Kuzey İrlanda'da çok sıkı olan kürtaja erişimi kolaylaştırmakla ilgili düzenlemeleri de oyladı.