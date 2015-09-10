Kuzey İrlanda Başbakanı istifa etti



Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Robinson istifasıyla ilgili Belfast'ta basın mensuplarına bir açıklama yaptı. “Kenara çekildiğini” söyleyen Robinson, başbakanlık görevlerini Maliye Bakanı Arlene Foster'ın geçici olarak üstleneceğini belirtti. Robinson partisinden diğer bakanların da görevi bıraktığını duyurdu. Kuzey İrlanda'yı Britanya yanlısı DUP ile ayrılık yanlısı Sinn Fein birlikte yönetiyordu.

Kuzey İrlanda'da siyasi krizi yaratan olayda, ayrılıkçı İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun eski üyesi Kevin McGuigan ağustos ayında cinayete kurban gitmişti. McGuigan Belfast'ın Short Strand bölgesinde evinin önünde silahla vurulmuştu. Polis raporunda IRA'nın yönetim yapısının varlığını sürdürdüğü ve cinayetten grubun sorumlu olduğu ileri sürülmüştü. Çarşamba günü cinayetle ilgili olarak biri Sinn Fein üyesi olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Bölgedeki ikinci büyük Britanya yanlısı parti olan Ulster Birlik Partisi, Sinn Fein'i protesto etmek için hükümetten ayrılmıştı.

Cumhuriyetçi Sinn Fein cinayetle bağı olduğu yönündeki iddiaları uzun süre yalanlamıştı.