Kuzey Irak'tan petrol akışında kesinti

Kuzey Irak’tan Türkiye’ye boru hattı ile gerçekleştirilen petrol akışının durduğu belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, Kuzey Irak'taki son politik gelişmeler, bölgeden Türkiye'ye boru hattı ile gelen petrol akışında da sorun yaratıyor. Haberde, bugün yerel saatle 04.00 itibariyle Kuzey Irak'tan gelen petrol akışının durduğu ifade edildi.

Akışın durmasından önce günde ortalama 264 bin varillik akış gerçekleşiyordu. Ceyhan Limanı'nda yüklenmeyi bekleyen 930 bin varil petrol bulunduğu belirtildi.

Petrol akışının ne zaman başlayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.