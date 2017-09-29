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KUZEY IRAK'TAN KALKAN SON UÇAK TÜRKİYE'YE GELDİ

  *Erbil ve Süleymaniye'de uçuşların yasaklanmasının ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) Erbil-İstanbul seferini yapan uçak 279 yolcusuyla İstanbul'a geldi

29 Eylül 2017 23:41

 

*Erbil ve Süleymaniye\'de uçuşların yasaklanmasının ardından Türk Hava Yolları\'nın (THY) Erbil-İstanbul seferini yapan uçak 279 yolcusuyla İstanbul\'a geldi.

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)
IRAK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'nün aldığı karar doğrultusunda Irak\'ın kuzeyinde bulunan Erbil ve Süleymaniye\'ye kentinden Türkiye\'ye  yapılan tüm uçuşlar saat 18.00 itibariyle sonlandırıldı. Bu durum  üzerine THY kapasite artırımına giderek Erbil\'de bulunan yolcular için ülkeye Boenig 777 tipi geniş gövdeli bir uçak gönderdi. Erbil\'den saat 16.00\'da 279 yolcusuyla havalanan uçak, saat 19.00 sıralarında  İstanbul Atatürk Havalimanı\'na iniş yaptı.

\"ERBİL\'DEN SON UÇAKLA GELDİK. İŞLERİMİZ YARIM KALDI\"
Erbil\'den İstanbul\'a gelen yolculardan Seyit Subaşı,\" Erbil\'den son uçakla geldik. İşlerimiz yarım kaldı. Gönül isterdi ki böyle bir şey olmasın ama böyle bir şey oldu. Koyulan bir ek sefer vardı. Son anda ona bir bilet alabildik. Ülkemize geri gelme şansımız oldu. Makina tamiri için gitmiştim. Yetiştirilmek üzere tamir için ama yarım kaldı\" dedi.

\"BURAYA SON SEFER OLDUĞU İÇİN GELMEK ZORUNDA KALDIK\"
Erbil\'de yaşananlar hakkında bilgi veren Emir Yüksel şunları söyledi; \" Son uçakla geldim. Erbil\'de aslında bir sıkıntı yok. Basında belirtildiği gibi kaçma durumu da yok. Olağanüstü bir hal olarak gelmedik. İş icabı çağrıldık geldik. Vatandaşlarımızın tehlikede olduğu gibi bir durum yok. İnsanların bize karşı davranışları çok pozitif kimse bize tepki göstermiş değil. Erbil\'de normal bir hayatta da bir değişiklik olmadı. Sadece bol bol kutlama yapıyorlar. Bu referandumun neler getireceğini neler götüreceğini onlarda daha bilmiyorlar. İşimizi daha öne çektik. Buraya son sefer olduğu için gelmek zorunda kaldık. Yoksa daha kalırdık\" 

\"KONSOLOSLUĞUN AÇIKLAMASI ÜZERİNE UÇUŞUMU ERKENE ALDIM\"
Son uçuş olduğu için dönen Eyüp Bozkurt ise ,\"Ben Erbil\'e bir aylığına gitmiştim normal dönüşüm 12 Ekim\'di. Konsolosluğun açıklaması üzerine uçuşumu erkene aldım. Bugün son  olan saat 15.30 uçağı vardı. Son uçağa yetişerek geldim. Ama sınır açık isteyen otobüsle de gidip gelebilir.\"şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Boarddan Erbil yazısı görüntüsü
-Yolcuların valiz alma görüntüsü
-Seyit Subaşı röp
-Emir Yüksel röp
-Emir Yüksel yürüyüş görüntüsü
-Eyüp Bozkurt röp
-Ekrandan Erbil yazısı görüntüsü
-Genel ve detay görüntü


 

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