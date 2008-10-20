Kuzey Irak’tan destek sözü

Öte yandan Dizayi, Başbakanlık Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu ile Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik’in mayıs ayında Bağdat’ta görüştükleri bölgesel Kürt yönetiminin başbakanı Neçirvan Barzani ile temmuzda da Londra’da bir araya geldiğini açıkladı.Dizayi, basına yansımayan bu görüşmede de ilişkilerin geliştirilmesi yönünde görüş birliğine varıldığını kaydetti.Ankara’nın Kuzey Irak’taki Kürt yetkililerle temasları çerçevesinde, son olarak Murat Özçelik, geçen hafta Bağdat’ta, bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesud Barzani ile görüşmüştü.Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin yetkilisi Neçirvan Barzani, “Türkiye ile yalnızca PKK ve güvenlik konuları ile ilgili değil, çok geniş bir çerçevede diyalog içinde olmak istiyoruz” dedi.Barzani, bir dizi temaslarda bulunmak ve Erbil’deki Ticaret Fuarı’nı gezmek üzere Kuzey Irak’a gelen Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi Christopher Weil ve beraberindeki Alman Ekonomi ve Teknoloji bakanlığından oluşan heyetle görüşmesinin ardından Erbil’de gazetecilere açıklamada bulundu.Hanzad Otel’de düzenlenen resepsiyona katılan Barzani daha sonra Türk gazetecilerin sorularını cevapladı.Barzani, Ankara ile bölge yönetimi arasındaki görüşmelere değinirken, Türkiye’den gelebilecek herhangi bir davet konusunda, “Kuşkusuz böyle bir davet olursa biz bunu iyi karşılarız. Ancak şu ana kadar böyle bir davet henüz gelmedi” dedi.Ankara’nın yaklaşımına karşılık Kürt yönetimi nasıl bir adım atacak sorusuna Barzani, “Biz Ankara’nın nasıl bir beklentisi var bunu bilmiyoruz, ancak bu diyalog iyi bir başlangıç. Umuyoruz ki iyi bir başlangıç olsun. Biz yalnızca PKK ile ilgili değil, Türkiye ile ilişkilerimizi çok geniş bir çerçevede geliştirmek istiyoruz” şeklinde yanıt verdi.Türkiye’nin kendilerinden daha önce bu yönde bir talebi olmadığını vurgulayan Barzani, “Bu yıl içinde Türkiye ile ilişkilerimiz önemli bir gelişme kaydetti. Temenni ediyorum ki; bu diyalog daha da ileri gitsin” dedi.Türkiye’nin Irak Özel Temsilcisi Büyükelçi Murat Özçelik başkanlığındaki heyet, hafta başında Irak’a gelerek ülkenin kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani ile başkent Bağdat’ta PKK ile mücadele konusunda bir araya gelmişti. Ankara, bu görüşmede Barzani’ye örgütle mücadele konusundaki taleplerini iletmişti.