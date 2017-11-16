Kuzey Irak'taki şehidin acı haberi Van'da ailesine ulaştı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - IRAK\'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK\'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda 1 asker şehit oldu, biri ağır, 2 asker de yaralandı. Şehit olan asker Topçu Er Suat Surki’nin Van’daki ailesine acı haberi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Murat Zorluoğlu verdi.

Akşam saatlerinde Kuzey Irak\'ın Gara bölgesinde PKK\'lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, Van nüfusuna kayıtlı Topçu Er Suat Surki şehit olurken, biri ağır, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak, hastaneye kaldırıldı. Saldırıda şehit olan Surki’nin Van’daki baba evine acı haber ulaştı. Aileye acı haberi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Jandarma Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş ulaştırdı. Acılı aile gözyaşlarına boğulurken baba Adil ve anne Sarya Surki fenalaştı. Anne ve Babaya ilk müdahaleyi orada bulunan sağlık görevlileri yaparken, baba Adil Surki ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aileye baş sağlığı dileyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, şöyle konuştu:

“Evlat sizin, şehit hepimizin. İnşallah bu terörle mücadele hız kesmeden devam edecek. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. Bu şehidimizin kanı da asla yerde kalmayacak. Misli ile fazlasıyla kat ve kat fazlasıyla geri alınacak. Bu iş sonuna gelinmek üzere bunu hepiniz görüyorsunuz. Allah’ın izniyle ve sizin desteğiyle güvenlik kuvvetlerimizin mücadelesiyle bu terör belasından bu millet bu bölge bu devlet kurtulacak. Bunu artık çok net görüyoruz. Tekrar şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum sizlere de sabırlar diliyorum.”

Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler daha sonra şehidin baba evinden ayrılarak hastaneye kaldırılan baba Adil Surki’nin yanına gitti.

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