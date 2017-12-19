Kuzey Irak'taki protestolarda beş kişi hayatını kaybetti

Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki bölgelerde düzenlenen gösterilerin ikinci günü de olaylı geçti. Süleymaniye'deki yerel sağlık yetkilisi Taha Muhammed AFP'ye yaptığı açıklamada, Süleymaniye'nin Raperin kasabasında güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığı olaylarda beş kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin de yaralandığını söyledi. Daha önce Reuters'a konuşan yerel hükümet yetkilileri, Süleymaniye'ye bağlı Ranye kasabasında üç kişinin öldüğünü, 80 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Kuzey Irak'ta yıllardır devam eden kemer sıkma politikalarını ve kamu sektöründe maaşların uzun süredir ödenememesini protesto eden yaklaşık bin 250 kişi, bugün de Süleymaniye sokaklarına dökülerek yerel yönetime tepki gösterdi.

Reuters'ın haberine göre güvenlik güçleri çoğunluğunu öğrenci, öğretmen ve diğer memurların oluşturduğu protestoculara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Parti binaları yakıldı

AFP'ye konuşan görgü tanıklarının ifadelerine göre; eylemciler Kifri kasabasında IKBY eski başkanı Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) bürolarını taşlayıp bastı. Erbil'e bağlı Koye kasabasında ise belediye başkanının ofisi ateşe verildi.

Erbil merkezli Rudaw'ın haberinde de Koye'de göstericilerin KDP, Değişim Hareketi (Goran), Kürdistan İslami Birlik ve Kürdistan İslami Topluluk partilerinin binaları ile bazı resmi kurumları ateşe verdiği bildirildi.

IKBY'den açıklama

İki gündür süren eylemlerde istifası talep edilen IKBY, protestocuların gösteri yapmasını "meşru bir hak" olarak tanımladı ancak hükümet ve parti binalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Barzani'ye muhalif kesimin kalesi olarak bilinen Süleymaniye'de dünkü eylemlerde de KDP ve koalisyon ortağı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) dahil, IKBY'nin beş büyük partisinin büroları saldırıya uğramıştı.

Üç ay içinde seçim sözü

Barzani liderliğindeki IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumundan ezici çoğunlukla, merkezi yönetimden tamamen ayrılma yönünde sonuç çıkmıştı. Ancak Bağdat'ın bu hamleye karşılık Barzani hükümetine uyguladığı yaptırımlar ve yaptığı misillemeler, zor bir dönem geçiren IKBY ekonomisinde daha büyük sorunlara yol açtı. Zengin petrol kaynaklarına sahip Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri ele geçiren merkezi hükümet, IKBY'ye yapılan direkt uçuşları da yasaklamıştı. Barzani, uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen düzenlenen ve IKBY'ye hem siyasi hem de ekonomik açıdan büyük sorunlar yaşatan referandumdan yaklaşık bir ay sonra görevinden ayrılma kararı almıştı.

1 Kasım'da yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimleri ise bölgede yaşanan karışıklık nedeniyle ertelenmişti. IKBY Başbakanı ve Mesut Barzani'nin yeğeni Neçirvan Barzani, üç ay içinde sandığa gitme sözü vermişti.

IKBY ekonomisindeki sıkıntılar ilk olarak, bölgesel Kürt hükümetinin Türkiye ile petrol ticareti yapabilmek için kendi boru hattını inşa etmesinin ardından Bağdat'ın getirdiği ekonomik yaptırımlar sonrası baş göstermişti. Yaşanan ekonomik problemler, maaşlarını düzenli olarak alamayan memurların üç yıldır dönem dönem protesto gösterileri düzenlemesine neden olmuştu.

DW/Reuters/AFP,CÖ/BK

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