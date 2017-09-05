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Deutsche Welle

Kuzey Irak'ta referandum kampanyaları başladı

Bağımsızlık referandumu için gün sayan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde referandum kampanyaları başladı.

05 Eylül 2017 20:39

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu için kampanyalar başladı.

Bağımsızlık yanlısı Kürtlerin Erbil'de gösteriler düzenlediği bildirildi. Süleymaniye'de de bağımsızlık referandumuna karşı çıkanların "Şimdilik hayır" sloganıyla karşı kampanya başlattıkları belirtildi.

Referanduma karşı çıkanların düzenlediği kampanyada alternatif bir tarih verilmese de oylamanın "şimdilik" ertelenmesi gerektiği savunuluyor.

Irak'ın kuzeyinde 18 gün sürmesi planlanan kampanyaların 22 Eylül'de sona ermesi planlanıyor.

Erbil, Süleymaniye ve Duhok'un yanı sıra Nineveh, referanduma katılma kararı alan Kerkük vilayeti ve Irak dışında yaşayan Kürtler de dahil olmak üzere yaklaşık 5 milyon 500 bin seçmenin olduğu tahmin ediliyor. Irak dışında yaşayan Kürtler de 23 Eylül'de oy kullanabilecek.

Kürtlerin Irak'tan ayrılmasının oylanacağı bağımsızlık referandumu, oylamaya karşı çıkan Bağdat yönetimi ve ayrıca Türkiye tarafından eleştiriliyor. ABD Savunma Bakanı James Mattis de bağımsızlık referandumu planlarına "doğru zamanlama” olmadığı gerekçesiyle sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, SÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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