Kuzey Irak'ta referandum gerginliğiyle dolar 3.46 lirayı aştı

İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Kuzey Irak\'ta gelecek hafta yapılacak referandum öncesi yükselen jeopolitik risklere bağlı olarak dolar 3.46 liranın üzerine yükseldi.

Yeni haftaya 3.43 lira dolayında başlayan dolar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Irak sınırına yakın Silopi-Habur bölgesinde tatbikat ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar yapıldığını açıklamasının da etkisiyle 3.4671 liraya kadar yükselirken, euro da 4.10 liradan 4.14 liranın üzerine çıktı.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Silopi-Habur bölgesinde bugün tatbikat başlatıldı. Açıklamada, tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında, sınır bölgesinde operasyonların devam ettiği belirtildi.

Piyasa analistlerine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY), Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin karşı çıkmasına karşın, 25 Eylül\'de bağımsızlık referandumu düzenlenmesi konusunda geri adım atmaması, jeopolitik riskleri artırıyor.

Başbakan Binali Yıldırım da Cumartesi günü yazılı bir açıklama yaparak, \"IKBY\'nin düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda gereken her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın\" dedi.