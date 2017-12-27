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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Irak’ta protestolar sonrası yüzlerce gözaltı

Kuzey Irak’ta kemer sıkma politikası ve kamuda maaşların ödenmemesi nedeniyle geçen hafta yapılan protesto gösterileri sonrasında yüzlerce kişinin gözaltına aldığı belirtildi.

27 Aralık 2017 03:17

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki bölgelerde geçen hafta yapılan protesto gösterilerinde yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

AFP’ye konuşan Irak Parlamentosu Goran Hareketi Grup Başkanı Sirva Abdülvahid, yaklaşık bir buçuk hafta içinde 600 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan yaklaşık 250 ile 300'ünün Süleymaniye’de gözaltında bulunduğunu açıkladı.

Abdülvahid gözaltına alınanların hakim karşına çıkartılmadığını, ne aileleri ne de avukatlarıyla görüşmelerine izin verildiğini belirtti.

Kürt milletvekili Hoşyar Abdullah da gösterilerin başladığı 18 Aralık’tan bu yana yüzlerce kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Süleymaniye'de geçen Pazartesi günü başlayan gösteriler, yolsuzlukla suçlanan Erbil'deki bölgesel yönetimi hedef alıyordu. Süleymaniye'nin Ranya kasabasındaki göstericilere güvenlik güçlerinin müdahelesi sonucu beş kişi hayatını kaybetmişti ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlemleri nedeniyle sonraki günlerde gösteriler zayıflamıştı.

25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumundan beri Kuzey Irak'ta siyasi kriz yaşanmasının yanı sıra ekonomik durum giderek kötüleşiyor. Kamu sektöründe çalışanların aylardır maaşlarının ödenmediği, bölgede fiyatların arttığı ve elektrik sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

Referandumda halkın yüzde 92’si bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı. Ancak Bağdat hükümeti referanduma sert tepki göstermiş ve Kuzey Irak'ta peşmerge kontrolünde olan ihtilaflı bölgeleri geri almak üzere bir operasyon başlatmıştı.

Bu operasyon sonucunda zengin petrol yataklarının bulunduğu Kerkük de Bağdat'ın kontrolüne geçmişti.

AFP/DW/JD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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