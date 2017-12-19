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Kuzey Irak'ta protesto, gösteri ve şiddet olayları devam ediyor

DİYARBAKIR, (DHA)- KUZEY Irak'ta, Bölgesel Kürt Yönetimi denetiminde bulunan il, ilçe ve beldelerde hem merkezi yönetim hem de Kürt yönetiminin politikalarını protesto etmek için dün başlayan eylem, gösteri ve şiddet olayları bugün de devam etti

19 Aralık 2017 19:12

DİYARBAKIR, (DHA)- KUZEY Irak\'ta, Bölgesel Kürt Yönetimi denetiminde bulunan il, ilçe ve beldelerde hem merkezi yönetim hem de Kürt yönetiminin politikalarını protesto etmek için dün başlayan eylem, gösteri ve şiddet olayları bugün de devam etti. Erbil\'e bağlı Köysancak  ilçesinde Kaymakamlık önünde toplanan göstericilerin dağıtılması sırasında ateş açılması üzerine protestocular binanın bir kısmını ateşe verdi. 
Kuzey Irak\'ın birçok yerleşim biriminde merkezi yönetim ve bölgesel Kürt yönetimin politikalarını, maaşların ödenmemesini protesto etmek için yapılan ve birçok yerde şiddet olaylarına varan gösteriler bugün de devam etti. Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, Süleymaniye\'nin merkezde bulunan Sera meydanında toplanan halk, maaş kesintilerini ve maaşların verilmemesini protesto etti. Güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Köysancak Kaymakamlık binasının önünde toplanan göstericiler, Kaymakamın kendilerini dinlemesini istedi. Peşmerge güçlerinin Kaymakamlık binasının önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için ateş açması üzerine protestocular, kaymakamlık binasının bir bölümünü ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, göstericiler daha sonra Değişim Hareketi (Goran), Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan İslami Birlik (Yekgırtu) ve Kürdistan İslami Topluluk (Komel) partilerinin binaları ile bazı resmi kurumları ateşe verdi. Koye Kaymakamı Serkewt Resul, ilçede çok sayıda güvenlik gücü olduğunu ancak göstericilere müdahale edilmediğini söyledi. Gösterilerde zaman zaman silah seslerinin duyulduğu belirtildi. Yaşanan gösterilerde yaralananların olduğu kaydedildi. 
Halepçe, Kifri, Ranya, Pencwen ve diğer bazı bölgelerde de gösteriler düzenlendiği, Kıfri ve Ranya’da de olayların çıktığı ve Kifri\'de KDP binasına ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Gösterilere güvenlik güçlerinin tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale ettiği belirtildi. Kuzey Irak\'ta 2 günden bu yana devam eden gösteriler ile ilgili yazılı açıklama yapan Bölgesel Kürt yönetimi Hükümeti, şu açıklamayı yaptı:
\"Kürdistan Bölgesi Hükümeti gösterileri her vatandaşın demokratik hakkı olarak görüyor ve haklarının korunmasını destekliyor. Ancak hükümet bazı yerlerde özellikle Süleymaniye sınırında gerçekleşen gösterilerde kirli yollara başvurmasını onaylamıyor. Kürdistan Bölgesi’nin içeresinde bulunduğu durumdan istifade edilerek düzenlenen gösterilerin, Kürdistan Bölgesi’nin elde ettiği siyasi statünün yıkılması için gerçekleştirilen planlara hizmet edeceğinin altını çizmek istiyor ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz.\"

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