Kuzey Irak’ta peşmerge 2014 sınırlarına çekildi

Irak'ta Bağdat merkezi hükümetinin, ülkenin kuzeyinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolünde olan ihtilaflı bölgeleri geri almak üzere Pazartesi günü Kerkük vilayetinde başlattığı askeri operasyon sonrası Kürt peşmerge birlikleri Haziran 2014 sınırlarına çekilmesini tamamladı.

Irak ordusu bugün yazılı bir açıklama yaparak Kerkük kentine ek olarak, Musul'un bulunduğu Ninova vilayetinde Kürtlerin elinde bulunan alanları ve Musul Barajı'nı ele geçirdiklerini söyledi. Merkezî yönetime bağlı güçler Salı günü de Sincar ve Hanekin'in kontrol altına alındığını ilan etmişti.

Operasyonlar sonucu ihtilaflı bölgelerin Bağdat yönetiminin eline geçmesiyle birlikte IŞİD'e karşı mücadele kapsamında peşmergenin son üç yılda kontrol altına aldığı tüm topraklar Kürt denetiminden çıkmış oldu.

Erdoğan: Ne işin var senin Kerkük'te?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Irak'taki son gelişmelerle ilgili bugün yaptığı açıklamada IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin Kerkük'te hak iddia etmesini sert dille eleştirerek, "Sen hangi hakla benim diyorsun. Ne işin var senin Kerkük'te? Orada kimlerin hakkı var. Oradaki insanları zulüm ile terbiye etmeye kalktılar. Irak'ta bu sebeple dökülen her kanın sorumlusu bölgesel yönetimdir" dedi.

Türkiye'nin Irak'ın da dahil olduğu Ortadoğu coğrafyası ile tarihi bağları olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin Erbil'e olan uçuşlara hava sahasını kapatmasının da dahil olduğu bir takım önlemlerle ilgili olarak "Meseleyi bu noktaya getiren biz değiliz, onlar" şeklinde konuştu.

Bölge son üç gündür yaşananlarla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da IKBY'nin yanlış hesap yaptığını ve şu anda karşılaştıkları sorunlar hakkında Türkiye'nin zamanında kendilerini uyardığını kaydetti.

Çavuşoğlu, IKBY'ye atıfta bulunarak, "Kürtleri birleştireceğini düşündü, tam tersi Irak'ta Kürtleri maalesef böldü. Şu anda büyük bir kaos var, karmaşa var" değerlendirmesinde bulundu.

Ham petrol akışı yavaşladı

Reuters haber ajansının bir nakliye kaynağına dayandırdığı habere göre Ceyhan Limanı'na ulaştırılan Kürt ham petrolünde büyük bir düşüş meydana geldi. Normal şartlarda günde 600 bin varil olan akış Çarşamba itibarıyla 225 bin varile geriledi.

Irak ordusunun son üç gündür Kuzey Irak'taki petrol sahalarını da içine alarak yürüttüğü operasyonda Bay Hasan ve Havana havzaları Salı günü ele geçirilmişti.

IKBY seçim hazırlıkları ertelendi

Bölgede 1 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerin hazırlıkları son gelişmeler üzerine ertelendi. Seçim Kurulu bir açıklama yaparak yeterli aday bulunmadığı için ve yeni gelişmeler üzerine başkanlık ve bölgesel meclis seçim hazırlıklarının ertelendiğini bildirdi.

Komisyon ayrıca meclisin konu hakkında bir karar vermesini beklediklerini açıkladı.

IKBY'nin Irak'tan bağımsızlığını oylamak üzere 25 Eylül'de gerçekleştirilen referandum sonrası yaşanan gelişmelerde Türkiye ve İran merkezî hükümeti desteklerken, ABD yönetimi itidal çağrısı yapmıştı.

IKBY Başkanı Barzani operasyonların devam ettiği Salı günü bir açıklama yaparak referandumdaki kazanımların "boşa gitmeyeceğini" kaydetmişti.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi ise Kerkük'ün el değiştirmesi sonrası konuşmuş, Kürdistan referandumunun bittiğini ve geçmişte kaldığını belirterek, IKBY yönetimini "anayasa çerçevesi" içerisinde diyaloğa davet etmişti.

Reuters,AFP,DHA/ÇÖ,BK

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