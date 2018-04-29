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BBC Türkçe

Kuzey Irak'ta oylama başladı, Türkiye sonucun tanınmaması çağrısı yaptı

IKBY bağımsızlık referendumunda oylama başladı. Türkiye de oylamanın başladığı saatlerde yapılan açıklamayla uluslararası kamuoyuna sonuçları tanımaması çağrısı yaptı ve sonuçların 'yok hükmünde' olduğunu bildirdi.

29 Nisan 2018 20:30

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen bağımsızlık referandumu için oylama başladı. Oylamanın başladığı saaatlerde Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uluslararası topluma sonuçları tanımama çağrısı yapıldı.

Referandum, Erbil, Süleymaniye ve Dohuk illerinin yanı sıra tartışmalı Kerkük'te ve Salahaddin'in Tuzhurmatu, Diyala'nın Hanekin ilçeleri ile Celavla ve Karatepe kasabalarında yapılıyor.

Büyük kısmı Iraklı Kürt olan 5 milyonun üzerinde seçmenin referandumda oy kullanma hakkı bulunuyor. Yerel saatle sabah 8.00'de açılan sandıklar 18.00'de kapanacak. Sandıkların kapanmasının ardından resmi sonuçların 72 saat içinde açıklanması bekleniyor.

IKBY, "Evet" çıkması beklenen referandumun ardından Bağdat ile bağımsızlık görüşmelerine başlamak istiyor. Ancak merkezi Irak yönetimi bu referandumu tanımayacağını söylüyor.

Merkezi Irak yönetiminin yanı sıra Türkiye ve İran da referanduma karşı çıkıyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, referandum sonuçlarının yok hükmünde olduğu ve bu girişimin tanınmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm uluslararası toplumun ve özellikle bölgesel ülkelerin referandum konusunda ortaya koydukları tutarlı yaklaşımı bundan sonra da sürdürmeleri ve bu gayrimeşru girişimin sonuçlarını tanımaktan kaçınmaları önem taşımaktadır" denildi.

Açıklamada, IKBY liderliğinin "sağduyulu bir çizgiye dönmesi"nin ve Irak halkının huzur ve refahını gözeten bir siyaset benimsemesinin temel bir gereklilik olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Referandumu izleyen dönemde ortaya çıkacak ortamı istismar etmek isteyebilecek bazı radikal unsurların ve teröristlerin milli güvenliğimizi hedef alan eylemlere kalkışması halinde ve Irak genelinde milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdit karşısında uluslararası hukuktan ve TBMM'nin verdiği yetkiden kaynaklanan tüm önlemleri alacağımızı bir kere daha vurguluyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamanın dışında bir de seyahat uyarısı yayınladı.

Bakanlık, Irak'a yönelik seyahat uyarısının Dohuk, Erbil ve Süleymaniye'yi de kapsayacak şekilde genişletildiğini belirtirken, burada kalması zorunlu olmayan vatandaşların bu kentlerden ayrılmalarını istedi.

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