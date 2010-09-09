-KUZEY IRAK'TA ÇEKİLEN İLK TÜRK FİLMİ ANKARA (A.A) - 09.09.2010 - Kuzey Irak'ta çekilen ilk Türk filmi olan ''Büyük Oyun'', 17 Eylülde seyirciyle buluşacak. Öyküsü Irak'ta ailesi ABD askerlerince öldürülen Türkmen kızı Cennet'in gözünden anlatılan ve 2003'te İstanbul'da meydana gelen canlı bomba olaylarını da işleyen ödüllü film, 11 ilde vizyona girecek. TFT Yapım'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası San Francisco Tiburon Film Festivali ve Uluslararası Los Angeles Güney Avrupa Film Festivalinde ''En İyi Film'' ödüllerini alan filmin yönetmenliğini Atıl İnaç üstleniyor. Çekimleri geçen yıl Kasım ayında Kuzey Irak'ta başlayan ve dünya prömiyeri de 2009'un yaz aylarında Montreal Film Festivalinde gerçekleştirilen TFT Prodüksiyon yapımı film, Uluslararası Hindistan Kerala Film Festivali'nde açılış filmi olarak izleyiciye sunuldu. Senaryosunu yönetmen Atıl İnaç ile Avni Özgürel'in kaleme aldığı filmde, Suzan Genç, Selen Uçer, Serdal Genç, Serkan Genç ve Rana Cabbar rol alıyor. Irak'ta ailesi Amerikan askerlerince öldürülen Türkmen kızı Cennet'in ağabeyini aramak için Kerkük'ten İstanbul'a gelişini işleyen filmde, Cennet'in gözünden Ortadoğu'nun sorunları da beyaz perdeye yansıyor. -ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDILAR- Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli filmin çekimleri, Kuzey Irak'taki Erbil ve Musul çevresinde başlayarak, Türkiye'de Şanlıurfa ve Adıyaman bölgesinin zorlu doğa şartlarının ardından İstanbul'da tamamlandı. Film ekibi, büyük çoğunluğu kırsal alanda ve kaçakçıların yol güzergahında gerçekleşen çekimler sırasında birçok kez ölüm riskiyle burun buruna geldi.