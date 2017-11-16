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Kuzey Irak'ta çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

ANKARA, (DHA) - IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda 1 asker şehit oldu, biri ağır, 2 asker de yaralandı

16 Kasım 2017 02:11

ANKARA, (DHA) - IRAK\'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK\'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda 1 asker şehit oldu, biri ağır, 2 asker de yaralandı.
Kuzey Irak\'ın Gara bölgesinde PKK\'lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1 asker şehit olurken, biri ağır, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak, hastaneye kaldırıldı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirmek için operasyonların sürdüğü bildirildi.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜDÜ
Kuzey Irak\'ın Avaşin-Basyan bölgesinde ise anlık istihbarat ve keşif ve gözetleme vasıtaları ile bir grup teröristin hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. Türrk savaş uçakları, sınırı geçip teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Bombardımanda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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