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Yaşam

Kuzey Irak'ta 31 hedef vuruldu

Genelkurmay Başkanlığı bu sabah yaptığı açıklamada Kuzey Irak'ta 31 hedefin vurulduğunu açıkkladı.

11 Ekim 2008 03:00

Genelkurmay bu sabah yaptığı açıklama ile Kuzey Irak'ta 31 hedefin vurulduğunu açıkkladı. Genelkurmay açıklamasında:

"Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü bölgesinde Bayraktepe saldırısına katılan bölücü terör örgütü mensuplarının takibine devam edilmektedir. Bu kapsamda 04 Ekim 2008 tarihinden bu yana 6’ıncı kez, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait hedefler, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca ve müteakiben ateş destek vasıtalarıyla 10 Ekim 2008 tarihinde etkili bir şekilde ateş altına alınmıştır. Gece yarısı icra edilen harekât esnasında, terör örgütüne ait 31 hedefin tümü tam isabetle vurulmuştur. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

İcra edilen harekâtta, her zaman olduğu gibi sadece PKK/KONGRA-GEL terör örgütü hedef alınmış, sivil halk ve yerel unsurların olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir" denildi.

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