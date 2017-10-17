Kuzey Irak'ta 24 saatte 4 şehit

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik sürdürülen operasyonlarda, 2 asker daha PKK'lıların yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Böylece 24 saat içerisinde aynı bölgede şehit düşen askerlerin sayısı 4'e yükseldi.

Irak'ın kuzeyindeki Çukurca İlçesi'nin karşısına düşen Irak topraklarındaki Zap Vadisi Bölgesi'nde, PKK'ya yönelik operasyonlar sürdürülürken dün akşam saatlerinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Furkan Aydın ile 1 hafta önce evlenen Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer şehit oldu, 1'i ağır 2 asker yaralandı.

Bu olayın ardından Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetleri ile düzenlenen hava operasyonda 6, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile düzenlenen operasyonda 2 olmak üzere toplam 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Bölgede arazi arama tarama operasyonu devam ederken bu sabah erken saatlerde yine el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker daha şehit düştü. Böylece bölgede son 24 saat içerisinde 4 asker şehit düştü. Bu bölgede devam ettirilen operasyonda 8 PKK'lı daha ölü ele geçirilirken etkisiz hale getirilen PKK'lıların sayısı da 16'ya çıktı.

Bu sabah şehit olan kimlikleri henüz açıklanmayan şehit iki askerin cenazesi Hakkâri Dağ Tugay Komutanlığı'na getirildi.