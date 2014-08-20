Kuzey Irak'a yardım harekatı



Irak’ın kuzeyinde yer alan Dohuk kentinde, Birleşmiş Milletler’e bağlı ekipler bitkin durumdaki mültecilere yemek dağıtıyorlar: Pirinç pilavı ve bir kase çorba… İslam Devleti adlı terör örgütünden kaçarak bölgeye sığınanların sayısı şu anda 80 bini geçmiş durumda. Sincar Dağları’nı aşıp gelmeye devam eden bu kitlenin büyük bir bölümünü Yezidiler oluşturuyor.

14 yaşındaki Zidan da yaklaşık iki hafta önce ailesi ile birlikte evini terk edip yollara düşmüş bir çocuk. Dağları aşarken yaşadıklarını anlatan Zidan, yanlarında hiçbir şeyleri olmaksızın, ağaçlar altında uyuduklarını ve yollarda susuzluktan bayılan insanlar gördüğünü belirtiyor.

İçme suyu ve tuvalet sıkıntısı

Zidan ve ailesi şu an için Dohuk’ta en azından güvendeler ve başlarını bir gölgenin altına sokabiliyorlar. Mültecilerin çoğu burada inşaat halindeki yapılarda ya da okullarda konaklıyor. Terör mağduru mültecilerin bir kısmı ise Irak-Türkiye sınırındaki Zaho şehrine yönlendirildiler. Birleşmiş Milletler'in çocuklara yardım kuruluşu UNICEF’ten Freya von Groote, mültecilerin barınmaları için okullara yerleştirildiklerini ve bu nedenle eğitime ara verildiğini ifade ediyor. Bu insanların daha uzun bir süre evlerine dönemeyeceklerinin belli olduğunu dile getiren von Groote, şimdi acilen uzun vadeli çözümler üretmeleri gerektiğini vurguluyor. Von Groote ayrıca, mültecilerin kitleler halinde kaldıkları yerlerde en büyük ihtiyacın içme suyu ve tuvaletler olduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler'in yardım seferberliği

İslam Devleti örgütünün eline geçen yerlerden kaçan kitleler dağları aşıp her gün Kürtlerin kontrolündeki şehirlere gelmeye devam ediyor. Bu yüzden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, tarihinin en büyük yardım organizasyonunu başlattı. Türkiye, Ürdün, İran ve Dubai’den Irak’ın kuzeyine hava ve karayolu ile 500 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak, çadır, muşamba, mutfak aletleri, ilaç ve şu taşınıyor. Buna ek olarak, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ile görüşerek, en uygun yerler tespit edildikten sonra her biri 10 bin kişi kapasiteli 14 tane çadır kent oluşturulacak. Söz konusu yardımların masrafı başta Almanya, İngiltere ve Danimarka olmak üzere bazı Avrupa ülkelerince karşılanıyor.

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Christoph Strässer de mültecilerin durumunu yerinde görmek için Irak’ın kuzeyinde gözlemlerde bulunuyor. Strässer, uluslararası toplumun hem bölgede güvenliğin sağlanması hem de yardımların zamanında ulaşması için hızlı hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Almanya geçen pazartesi günü bölgeye acil yardım malzemeleri göndermiş ve 20 bin insanın üç aylık ihtiyacını karşılayacak tıbbi malzemenin de bu pakette yer aldığı açıklanmıştı.