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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Irak'a Alman silahları yola çıktı

Almanya'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yollamayı kararlaştırdığı silah yardımı yola çıktı. Nakliye uçağında meydana gelen arıza, gecikmeye neden olmuştu.

25 Eylül 2014 12:49


Alman ordusundan konuyla ilgili verilen bilgiye göre, arızası giderilen nakliye uçağı Leipzig/Halle havaalanından yola çıktı.

Uçak, Milan tipi tanksavarlar, bunlara ait füze, G3 piyade tüfekleri, makineli tüfekler ve mühimmat taşıyor. Ayrıca koruyucu gözlük ve sıhhi malzemenin de sevk edildiği bildirildi.

Alman hükümeti, IŞİD tehdidine karşı Iraklı Kürtlere silah yardımında bulunma kararı almıştı.

Bu ay başında öldürücü nitelik taşımayan ilk askeri teçhizat sevkiyatı yapılmıştı. 9 bin 500 parçalık sevkiyat, kask ve kurşun geçirmez yeleklerin yanı sıra mayın tarama cihazlarından oluşuyordu.

Almanya'nın IKBY'ye yollamayı kararlaştırdığı silahlar arasında şunlar bulunuyor:

Milan tipi 30 tanksavar, 500 tanksavar füzesi, 8 bin G3 piyade tüfeği, 8 bin G36 piyade tüfeği, 40 makineli tüfek, 10 bin el bombası, 4 bin kask ve kurşun geçirmez yelek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya Irak Kürt Bölgesel YönetimiLeipzig/HalleMilanIŞİDIraklı KürtlereIKBYG36Deutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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