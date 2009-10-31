Kuzey Irak ziyareti

Ankara ve Erbil, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın ziyaretiyle yakınlaşma sürecinde önemli bir adım attı.











İlk kez bir Türk Dışişleri Bakanı beraberindeki heyetle bölgesel Kürt yönetimince ağırlandı. Bölgesel Kürt yönetimi açılıma destek verdi, Türkiye Kuzey Irak'a konsolosluk açtı, yenilerini de açmaya hazırlanıyor. Tarihi ziyaretin siyasi sonuçları kadar ekonomik ilişkiler boyutu da önemli.



Ankara-Erbil hattında uzun zamandır devam eden dostane hava artık gelişen diplomatik ve ekonomik ilişkilerle daha farklı bir düzeyde.

Taraflar hem siyaseten hem de ekonomik açıdan var olan uzak ilişkiyi değiştirme yolunda önemli bir adım attı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve 80 işadamından oluşan heyet Kuzey Irak'a deyim yerindeyse çıkarma yaptı.

Davutoğlu, Irak savaşı sonrasında bölgeye giden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu.

Davutoğlu, Erbil'de bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesud Barzani'yle görüştü. Terörle mücadele ve açılım ana gündem maddesiydi. Görüşmeden sıcak mesajlar geldi.

Bölgesel Kürt yönetiminin en yetkili sesi Barzani açılıma tam destek verdi.

Barzani, "Bundan dolayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Türk ve Kürt gençlerinin ölmesini istemiyoruz. Türkiye'nin politikası bu sorunun çözümüne yönelik" dedi.

Davutoğlu'nun sözlerinde ise bölgesel Kürt yönetimiyle ilişkilerin sıcak bir şekilde devam edeceğinin ipuçları vardı.

Davutoğlu, "Kuzey Irak'la aramızda fitne istemiyoruz. Araplar, Türkler, Kürtler, Şiiler, Sünniler Ortadoğu'yu birlikte tekrar inşa edeceğiz. Herkesin cesaretli adımlar atmasının vakti gelmiştir" diye konuştu.

Sıcak ilişkiler sadece sözde kalmadı. Türkiye, bu ziyaret sırasında diplomatik anlamda somut adımlar da attı. Basra ve Musul'da Türk konsoloslukları açıldı. Sırada Erbil ve Kerkük var.

Konsolosluk açılışlarının ekonomik ilişkiler açısından önemi büyük. Zira bölgede diplomatik misyon bulunmayışı işadamlarının işini zorlaştırıyordu.

Basra Konsolosluğu, Irak'ın güneyinde ticaret yapmak isteyen Türk işadamları için, Musul ise kuzeyde ticaret yapanların işini kolaylaştıracak.

Bu bölge Türk firmaları için cazip bir alan. En önemli unsur da petrol...

Haziran başında Erbil petrolünü Kerkük-Ceyhan boru hattı aracılığıyla Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ihraç etmeye başlayan Kuzey Irak, Türk girişimciler için cazip bir pazar.

Türkiye, Kuzey Irak'ın ekonomisinde daha da güç kazanma arayışını sürdürecek. İşte bu çerçevede bir yıl içinde iki yeni sınır kapısı daha açılması için mutabakat metni imzalandı.

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, petrol karşılığı yatırım önerisini tekrarladı.