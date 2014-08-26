Kuzey Irak yardım bekliyor



AB Komisyonu'nun Uluslararası İşbirliği, İnsani Yardım ve Sivil Korumadan Sorumlu Üyesi Kristalina Georgieva geçen hafta Irak'taydı. Bölgede incelemelerde bulunan Georgieva, kendilerine İslam Devleti adını veren terör örgütünden kaçan 1,2 milyon insanın dramına tanık oldu. Georgieva'ya göre terör örgütünün tehdidi altında yaşayan insanların acil yardıma gereksinimleri var.

Ziyaretinin sonunda Erbil'de açıklama yapan Georgieva "Bölge halkı için, elimizden gelen her türlü yardımı toplayıp onlara ulaştırmamız son derece önemli. Bu nedenle insani yardımların finansmanını sağlıyoruz. Ayrıca Avrupa'dan Erbil'e insani yardım köprüsü oluşturduk. Üye ülkeler, burada nelere gereksinim varsa, onları gönderiyorlar" diye konuştu. Georgieva, bölgede çadır, battaniye ve gıda maddelerine ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

AB'den 17 milyon euro

Avrupa Birliği Komisyonu ile Birleşmiş Milletler, Avrupa'dan Irak'a uçaklarla yapılan yardım malzelemeri sevkiyatını birlikte koordine ediyor. Komisyon AB bütçesinden şimdiye kadar 17 milyon euroyu mülteciler için harcadı.

Ancak bu rakam Alman Kalkınma Bakanı Gerd Müller'e göre yeterli değil. Müller, Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği bir demeçte, ivedilikle acil yardım eylemi başlatılmasını ve mülteciler için milyar düzeyinde maddi yardım bütçesi oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Ama Almanya, AB'nin 14 Ağustos'ta uygulamaya başladığı Acil Durum Planı kapsamındaki yardım koordinasyonuna katılmadı. AB çatısı altında oluşturulan koordinasyona 28 birlik ülkesinden sadece beşi, Fransa, İtalya, İsveç, Danimarka ve İngiltere dahil oldu.

En yüksek meblağ Almanya'dan

Koordinasyona katılmasa da Almanya, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, bölgeye 25 milyon euroluk yardım sözü verdi. Halen Alman ordusuna ait kargo uçakları Erbil'e insani yardım taşıyor.

Alman Bakanın "Daha fazla yardım" talebi AB Komisyonu'nda destek görüyor. Ancak daha fazla yardımda bulunmaları çağrısı yapılan 28 ülkeden pek ses çıkmıyor.

Bakan Gerd Müller, Almanya'nın üzerine düşeni şimdiye dek yerine getirdiğini, bundan sonrası için de hazır olduğunu belirterek, "Biz Almanya olarak, Federal Hükümet olarak, insani yardım konusunda Avrupa'da öncüyüz" dedi.

"Miktar değil, ulaşım sorun"

AB Komisyonu "Kim ne kadar yardım yaptı? O az verdi, bu çok verdi" gibi tartışmaları sağlıklı bulmuyor. Çünkü Komisyona göre asıl sorun, toplanan yardımların miktarı değil, yardımların mağdurlara ulaştırılması.

AB Komisyonu Sözcüsü Alexandre Polack, konuyla ilgili DW'ye şu açıklamayı yaptı: "Şimdiye kadar maddi yardım toplanmasına ağırlık verdik. Bunlar şimdi bölgede harcanıyor. Bir bakalım, bu paraları orada nasıl harcarız. Sonra da daha fazla paraya gereksinim olup olmadığına karar veririz. AB Komisyonu olarak bu süreci bölgede yakından takip edeceğiz. Tüm Birlik ülkelerini ve uluslararası kamuoyunu konuya daha fazla angaje olmaya çağırıyoruz. Çünkü gereksinim büyük."

Bölgedeki durumun vahametini gören AB Komisyonu yardımları Kuzey Irak'la sınırlandırmak istemiyor. Suriye'yi de yardım kapsamına almak için girişimler var. Ama bunun için AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor. Üye ülkelerin Dışişleri Bakanları konuyu cuma günü Milano'da toplanarak, görüşecekler.