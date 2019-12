'Kuzey Irak, Türkiye'de konsolosluk açsın'

Abant Platformu'nun Kuzey Irak'ın Erbil kentinde düzenlediği 'Barışı ve Geleceği Birlikte Aramak' başlıklı iki günlük konferans sona erdi. Kürdistan TV tarafından iki gün boyunca canlı yayınlanan toplantı, yerel gazetelere manşet oldu. 13 maddelik sonuç bildirgesi yayınlandı. Erbil ve Ankara'da konsolosluk açılması istendi.



Erbil'de toplanan Abant toplantısı, 13 maddelik sonuç bildirgesi yayınladı. Son maddesinde "Hewler'de (Erbil) bir Türk Konsolosluğu ve Ankara'da Kürdistan Bölgesel Yönetiminin bir temsilciliğinin açılması genel bir arzu olarak dile getirilmiştir" denildi.



BU madde ile ilgili şu noktaya dikkat edilmeli: Erbil'de konsolosluk açılması, Türkiye'nin Kuzey Irak yönetimini tanıması anlamına gelmiyor. Sonuçta Erbil de Irak yönetimi içerisinde. Ancak yine de bazı kesimler tarafından bu istek tepkiyle karşılandı.



Katılımcılar umutlu ve mutluşdu. Şu görüşleri dile getirdiler:



'Biz de Türkiye'ye gelip konuşmak istiyoruz'



O kadar yıldan sonra ilk kez Türkiye'den insanların gelip kendileri ile oturduklarını söyleyen Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Kültür Bakanı Falakaddin Kakeyi, "Şimdiye kadar Türk tarafından kimse gelip bizi dinlemedi. Bu toplantı bu yönüyle çok önemli. Bu diyalogun devam etmesini istiyoruz. Çok önemli ve çok zaruri bir toplantıydı. Biz de Türkiye'ye gelip konuşmak istiyoruz" dedi. Erbil Valisi Nevzad Hadi ise konferansın önemli mesajlar verdiğini belirtti. İki günlük konferansın yerel halk tarafından çok ciddi bir şekilde takip edildiğini kaydeden Hadi sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplantı bana göre amacına ulaştı. Bazı duvarlar yıkıldı. Karşılıklı diyalogun güzelliği ortaya konuldu. İki toplumun yakınlaşması, bir araya gelmesi çok önemliydi ve bu ilk kez gerçekleşti. Bu ortamın devam etmesi gerek. Biz de Türkiye'ye gelip benzer bir platformda derdimizi anlatmalıyız."



'Bir başlangıç oldu'



KDP Medya İlişkileri sorumlusu Sero Kadir, uzun yıllardır süregelen yanlışlıkların iki günlük konferans ile bitmesini kimsenin beklemediğini belirterek, "Bu konferans bir ilk olması yönüyle çok önemliydi. İnsanlar ilk kez bir araya geldi. Medya üzerinden verilen sert mesajlardan başka bir diyalog ortamı oluşmamıştı şimdiye kadar." derken KDP Dış İlişkiler sorumlusu Sefin Dizayi ise böyle bir toplantı için çok geç kalındığına, bunun bir başlangıç olduğuna dikkat çekti.

Toplantıyı cesur bir başlangıç olarak niteleyen Andrew Finkel, "İyi konuşmacılar vardı. Bir başlangıç oldu. Kadınların az olması dikkat çeken bir nokta." dedi. Murat Belge ise, "Sadece Türkler ve Kürtler bir araya gelmedi. Türkiye'deki Kürtlerle Iraklı Kürtler de ilk kez karşılıklı bir araya gelme imkânı buldu" şeklinde konuştu. Yazar Leyla İpekçi, sınırın iki yakasındaki Kürtlerin gerek kendi hükümetleri ile gerek birbirleri ile olan ilişkilerini anlayabilmeleri açısından çok lezzetli bir toplantı olduğunu ifade etti.



İşte Abant'tan çıkan sonuç



İki günlük toplantının ardından 13 maddelik sonuç bildirgesi açıklandı. İşte o meddelir:



1-Tarih, Coğrafya ve Kültür, Kürt ve Türk halklarını kardeş kılmıştır. Bize düşen bu kardeşlik bağlarını güçlendirmektir.



2-Etno-milliyetçilik üzerinde kurulan her türlü politikayı reddedilmektedir.



3-Irak'ın Türkiye sınırı aynı zamanda Irak'ın Avrupa kapısıdır. Türkiye'nin Irak sınırı ise tarihe ve medeniyete açılan kapıdır. Bu kapılar sonuna kadar açık kalmalıdır.



4-Türkiye ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde siyasetin yanında kültür, ekonomi, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında da çok daha yakın bir işbirliği gerçekleştirilmelidir.



5-Sınırdan geçişlerin kolaylaştırılması için gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır.



6-Taraflar, hukuk güvencesi altında insan haklarına saygıyı en değerli ortak payda olarak görmektedir.



7-Hoşgörü ve diyalog zeminin yerleşmesi ve gelişmesi için her fırsat ve vesile karşılıklı olarak değerlendirilmelidir.



8-Demokratik hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması demokratik kurumların güçlenmesi ve ilişkilerde demokratik aktörlerin seferber edilmesi taraflarca vazgeçilmez vaddedilmektedir.



9-Taraflar, Hewler’de Kürt siyasi gruplarının barışçı ve demokratik yöntemlerle sorunlarını tartışacakları bir konferansın düzenlenmesini olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir.



10-Medyada barışçı, saygılı ve yapıcı bir dilin egemen olmasına gayret gösterilmelidir.



11-Taraflar her türlü sorununun çözümünde şiddet yöntemlerini reddetmektedir.



12-Her fırsat ve imkan kullanılarak bu tür toplantıların yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz.



13-Hewler'de (Erbil) bir Türk Konsolosluğu ve Ankara'da Kürdistan Bölgesel Yönetiminin bir temsilciliğinin açılması genel bir arzu olarak dile getirilmiştir.