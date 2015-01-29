Kuzey Irak tezkeresi Federal Meclis'te



100 Alman askeri, terör örgütü IŞİD'e karşı savaşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı silahlı güçlere eğitim desteği verecek.

Alman askerleri çatışmalara katılmayacak, yalnızca Peşmerge'nin eğitiminde görev alacak. Erbil bölgesinde görev yapacak Alman askerleri kendilerini korumak amacıyla silah bulunduracak.

31 Ocak 2016 tarihinde sona ermesi öngörülen misyonun 33 milyon 200 bin euroya mal olması bekleniyor.

Peşmerge'ye geçen yıl silah ve teçhizat gönderen Almanya, ayrıca silahların kullanımı konusunda da eğitim sağlamıştı. Geçen ekim ayında bölgeye gönderilen bir hükümet heyeti ise Peşmerge'ye eğitim imkânlarının genişletilmesi konusunda temas ve incelemelerde bulunmuştu.

Federal Meclis'te bugün ayrıca Türkiye’nin NATO’dan talebi üzerine Kahramanmaraş‘a konuşlandırılan Alman Patriotlar ve askerî personelin görev süresinin uzatılması görüşülecek.