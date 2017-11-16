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Kuzey Irak şehidi için Şırnak'ta uğurlama töreni düzenlendi 

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- IRAK'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'nde dün gece PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Er Suat Surki için Şırnak'ta uğurlama töreni düzenlendi

16 Kasım 2017 13:16

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- IRAK\'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi\'nde dün gece PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Er Suat Surki için Şırnak\'ta uğurlama töreni düzenlendi. Törenden sonra şehit Surki\'nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Van\'a gönderildi. 
Irak’ın kuzeyinde Gara Bölgesi\'nde dün gece PKK’lı teröristlerin saldırısı soncu şehit olan Tankçı Er Suat Surki için bugün Şırnak 23\'üncü Jandarma Sınır tümen Komutanlığı\'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı. Törende saygı duruşundan sonra şehidin özgeçmeşi okundu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra şehit asker Suat Surki\'nin cenazesi toprağa vernilmek üzere helikopter ile memleketi Van\'a gönderildi. 

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