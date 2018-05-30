Kuzey Irak şehidi Abdullah Kolcu son yolculuğuna uğurlandı (2)

Muhammet BAYRAM-Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA,(Ankara) - IRAK\'ın Kuzey bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu (26) memleketi Ankara’nın Haymana ilçesinde toprağa verildi.

Tunceli\'nin Hozat ilçesindeki birliğinden Irak\'ın kuzeyindeki operasyon için görevlendirilen Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu, Irak\'ın Kuzey bölgesinde PKK\'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit Kolcu için bugün memleketi Ankara\'nın Haymana ilçesinde tören düzenlendi. Şehit Kolcu\'nun cenazesi öğle namazının ardından Haymana\'nın Sarıgöl Mahallesine getirildi. Öğle namazı sonrası Şehit Özcan Özsoy İlkokulu\'nun bahçesinde kılınan cenaze namazına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kolcu\'nun cenazesi tekbirler eşliğinde helallik için evine götürüldü. Şehit Kolcu, daha sonra Sarıgöl Mahallesinde bulunan köy mezarlığında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:

Cenaze namazından görüntü

Yakınlarının gözyaşı dökmesi

Helallik alınması

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