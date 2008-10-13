Kuzey Irak, Gül'ü bekliyor

Kürt yönetiminin Türkiye'ye kara operasyonu dahil her türlü desteği sağlama sözü verdiği öne sürüldü. Kürt yönetiminin, Türkiye’yle iyi ilişkiler kurmak için Erbil Uluslararası Havaalanı’nın açılışını yapması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teklif götürdüğü ve Gül'ü beklediği bildirildi.

Bu teklif, Cumhurbaşkanlığı’nca da doğrulandı. Türkiye'den bir heyetin birkaç gün içinde Bölgesel Kürt Hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani’yle buluşarak PKK sorununu masaya yatıracağı öğrenildi.



Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin yayın organı Kurdistani Nwe gazetesine makale yazan KYB Ankara Temsilcisi Behroz Galali, Gül'ün ekim ayında Bağdat'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini, Şiilerin kutsal kenti Necef ile Kürtlerin yönetim merkezi Erbil'i de ziyaret edeceğini ileri sürdü.



Galali, Erbil Havaalanı’nın yapımının tamamlandığını, açılışını yapması için Gül'e teklif götürüldüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Sever, daveti doğrulayarak, "Kesinleşmiş tarih yok, ama Gül Bağdat’a gidecek. Erbil teklifi ise değerlendiriliyor” dedi.

Aktütün baskınının yapıldığı gün Ankara'da bulunan KDP'nin Dış İlişkiler Sorumlusu Sefin Dizai, Dışişleri ile temasa geçti. Dışişleri'ndeki görüşmede Dizai, kendilerinin de PKK’dan rahatsız olduklarını aktardı.



K. Irak'a heyet



Dışişleri yetkilileri de Kürt yönetimiyle doğrudan görüşme için bir heyeti Irak'a göndermeyi kararlaştırdı. Türkiye'nin Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik ve Başbakanlık Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan Neçirvan Barzani ile PKK sorununu masaya yatıracağı öğrenildi.



ABD'deki başkanlık yarışını Demokratların kazanması durumunda Türkiye'nin baskılarını artırmasından endişelenen Kürt yönetimi, Türkiye'ye kara operasyonu dahil her türlü konuda destek vereceği mesajını Türk Dışişleri’ne iletti. Türk yetkililerle yapılacak görüşme sonrası Kürt yönetiminin PKK'yı bölgede 'terör örgütü' olarak ilan etmesi bekleniyor.



‘Barzani gelecek’



Bu arada, Türk heyetinin Irak'ta Kürt yönetimiyle yapacağı görüşme öncesi, Başbakan Neçirvan Barzani'nin iki güne kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Galali, "Resmi bir davet üzerine Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı, önümüzdeki iki gün içerisinde Türkiye’yi ziyaret edecek" dedi.



