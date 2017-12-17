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Dünya

Kuzey güzeli, Fransa 2018 kraliçesi seçildi

Levent Gündüz/ Chateauroux, 17 Aralık (DHA)- 88

17 Aralık 2017 18:14

Levent Gündüz/ Chateauroux, 17 Aralık (DHA)- 88. Fransa güzellik yarışmasın finali ‘Miss France 2018’ Cumartesi akşamı Chatearoux kentinde yapıldı. Podyuma çıkan 30 finalist içinde 2018 güzeli Fransa’nın kuzey bölgesini temsil eden ‘ Nord-Pas-de- Calais’ güzeli Maeva Coucke (23) ülkenin en güzel kızı seçildi. Hukuk öğrencisi olan ‘Miss France 2018’ kraliçesi Maeva Coucke 29 rakibini geride bırakarak jürinin oylarını lehine çevirmeyi başardı. Yarışmanın ikincisi ‘Korsika’ güzeli Eva Colas (21) olurken, üçüncü ‘İle de France’ güzeli Lİson di Martino (19) oldu. Yaklaşık 900 kişinin izlediği finali Fransız devlet televizyon kanalı TF1 canlı ekrana getirdi. Yarışmayı ekran başında yaklaşık 7.5 milyon kişi izledi.

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