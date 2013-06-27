Kuzey Güney'de Aşk-ı Memnu'yu aratmayan final

Kanal D'nin iki sezondur ekranlarda olan dizisi Kuzey Güney veda etti. Senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nun yazdığı dizi dün akşam son kez ekrana geldi. Dizinin merakla beklenen final bölümünde; Kuzey ve Cemre evlendi, Banu intihar etti, Güney hapse girdi.

Senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nun yazdığı başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in oynadığı Aşk-ı Memnu'nun finaliyle kıyaslanan veda bölümü izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

İşte veda bölümü hakkında yapılan yorumlardan bazıları:

- Güney neyi itiraf edicek Firdevs Hanım? Kuzey'le ne ilgisi var? (ziya turp)

- Sen Güney Ziyagilsin, aptallık etme... (Acımasız)

B- Beni beni.. Abini.. Güneyini.. ( Twit Paşa)

-Televizyon izleme sebebim olan bir diziydi, bitmemeliydi... (Müge)

-Bütün efsana diziler gibi Kuzey Güney de bitti (Gökhan-Navi)

-Kıvanç, canım... tez vakitte dizi bul kendine, sensiz olmaz! (Canay Mıstık)

-Beni tirbe sokup hayatıma etki eden ilk diziye vedaç... (Mr. Larch)

-Hayatımın dizisiydi, özleyeceğim... (Tuğba toprak)

-Neyi çok sevdiysek gitti, neyden hoşandıysak giti... Bu da onlardan biriydi. Abartısız hiçbir bölümü kaçırmadan izlediğim Kuzey Güney (Yasemin Erten)

-Ve bir efsane gelip geçti... (Asiye Yıldırım Enver)

-Halil'i öldürdünüz, Behlül'ü kaçırdınız, Kuzey'i yedirtmeyiz... (Koray Şimşek)

-Dizimin vedası var bugün... acılıyım, dokunmayın! (Ucandekmük)

TT oldu

Kuzey Güney'in veda bölümü sosyal medyada büyük ses getirdi ve Twitter'da TT(Trend Topic) oldu.



Oyunculardan teşekkür mesajı

Kuzey Güney dizisinin oyuncuları Twitter sayfalarından teşekkür mesajları yayınladılar.

Buğra Gülsoy: Bugün Kuzey güney son! 1. ve 2. sezon tüm ekibin emeğine sağlık. Herkese teşekkürler... Sevgiler...

Ece Yörenç: Sizlerin heyecanı ve coşkusu bu işi unutulmaz yapacak... Sevgiler...

Zerrin Tekindor: Emeği geçen, izleyen herkese sonsuz teşekkürler...Sevgiler...