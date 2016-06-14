Kuzey Ege'de bayram rezervasyonları başladı; otellerin doluluk oranı yüzde 80'i buldu

Ayvalık, Ören, Akçay, Güre ve Altınoluk gibi Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Edremit Körfezi'ndeki otel ve pansiyonlar, Ramazan Bayramı'nın 9 gün olarak açıklanmasından sonra hızla rezervasyon almaya başlarken, doluluk oranları bugünden yüzde 80'i aştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde lider olan Balıkesir'in Kuzey Ege kıyıları önemli turizm merkezlerini barındırıyor. Cunda Adası ve Sarımsaklı Plajı ile çok sayıda ada, koy ve plajlarıyla ünlü Ayvalık, denizlerinin temizliği ve mavi bayraklarıyla tanınan Burhaniye ve Edremit ilçeleri, 25 binin üzerinde yatak kapasitesi ve 127 bin civarında ikinci konutuyla her yıl yerli turistlerce tercih ediliyor.

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Edremit Körfezi'nde yaz nüfusu, günü birlikçilerin de etkisiyle 3 milyonu geçiyor.



Edremit Belediyesi kuruluşlarından olan Ed- Bel Limited Şirketinin Genel Müdürü İbrahim Yakın, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından rezervasyonların hızla arttığını söyledi.

Belediyeye ait turistik işletmelerde doluluk oranlarının yüzde 95'e ulaştığını, diğer otellerde ise yüzde 80'ler civarında bulunulduğunu dile getiren Yakın, şöyle devam etti:

"Belediyemize ait Altınoluk ve Akçay'da deniz kenarında birer, Güre'de de termal özellikli denize yakın bir otelimiz bulunuyor. Otel telefonları rezervasyonlar için birbiri ardına çalıyor. Bayramda bir kişilik bile yer kalmayacak gibi görünüyor. Bu üç otelimize ilaveten Altınkum'da bulunan eski konuk evini de motel olarak hazırlıyoruz. Onu da Ramazan Bayramı'na yetiştireceğiz. Burasının da bayramda tam dolu olacağını düşünüyorum."

Yakın, bayram tatili için Kuzey Ege'yi tercih ederek Edremit'e geleceklerin, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra şifalı termal sulardan ve doğa meraklılarının da Kazdağları'ndan yararlanabileceklerini anlatan Yakın, "Bayramda yöremize gelenler aileleriyle ve sevdikleriyle hem hesaplı hem de kaliteli dolu dolu bir tatil geçirecekler. Bayramda beklentimiz yüzde yüz doluluk. Bu doluluk ağustos sonuna kadar sürer." dedi.

Ayvalık'ta odalar hızla doluyor

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Hatice Arga da Ayvalık'ta ramazan ayının son haftasının çok hareketli geçeceğini söyledi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla rezervasyonların hızlandığını vurgulayan Arga, şunları kaydetti:

"Dernek üyesi otel ve pansiyoncu arkadaşlarla görüştüm ve hemen hemen herkesin sadece 2 ya da 3 odası boş. Bu da bizim için büyük bir oran. Şu anda Ramazan Bayramı'na epey bir süre var. Yapılan rezervasyonlara göre doluluk oranları yüzde 80'i aşmış durumda. Ayvalıklı otel ve pansiyoncular olarak bayramdan beklentimiz çok yüksek. Bayramı 9 gün olarak kapatan müşteri sayısı fazla değil. Bayram süresince konuklarımızdan bazıları çıkıp yerine yenileri giriş yapacak."

Fiyatlar geçen yılla aynı

Arga, Ramazan Bayramı ile Ayvalık'ta turizm sezonunun başlayacağını vurgulayarak, "Oda fiyatlarımızı geçen yıla sabitledik. Pansiyonlarımızda sabah kahvaltısı dahil olmak üzere günlük kişi başı 80 ile 100 lira arasında fiyatlarımızı sınırladık. Ayvalık'ta turizm sezonu yabancı turist olmasa da yerli turistle son derece hareketli geçecek." dedi.