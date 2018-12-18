Kuzey Ege ve Güney Marmara'da bazı seferler iptal edildi

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ilçesine feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bu hatta sadece sabah Gökçeada\'dan Kabatepe\'ye, öğle de Kabatepe\'den Gökçeada\'ya sefer yapılacak. Güney Marmara hattındaki adalara da seferler yapılamıyor.

​Meteorolojinin Kuzey Ege ve Marmara Denizi için yaptığı poyraz fırtınası uyarısı nedeniyle, Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Kuzey Ege Denizi\'nde öğleden sonra saatteki hızı 70 kilometreyi bulması beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferler iptal edildi. Sadece saat 07.00\'de Gökçeada\'dan Kabatepe\'ye, saat 12.00\'de de Kabatepe\'den Gökçeada\'ya sefer yapılacak.

GÜNEY MARMARA HATTINDA TÜM SEFERLER İPTAL

Marmara Denizi\'nde saatte 60 kilometre hızla esmesi beklenen poyraz fırtınası nedeniyle de Güney Marmara\'daki ada seferleri iptal edildi. Gestaş firması yetkilileri, Güney Marmara hattındaki Erdek, Avşa, Marmara, Balıklı, Ekinlik adalarına bugünkü feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.



FOTOĞRAFLI