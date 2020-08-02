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Kuzey Ege'de Türk ve İspanyol savaş gemilerinden NATO eğitimi

02 Ağustos 2020 22:16

NATO'da görevli Türk ve İspanyol savaş gemileri Kuzey Ege'de deniz eğitimi yaptı.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotlarının Kuzey Ege'de eğitim icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS ALVARO DE BAZAN ve TCG YILDIRIM fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları arasında 30 Temmuz'da Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi" ifadelerine yer verildi.

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