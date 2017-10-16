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Dünya

Kuzey Ege Adaları’na 15 günde yaklaşık 2 bin sığınmacı geçti

Io Chokona / Atina, 16 Ekim 2017 (DHA) – Yunanistan Göçmen Politikası Bakanı Yiannis Balafas, Kuzey Ege Adaları’na 15 gün içinde yaklaşık 2 bin sığınmacı geçtiğini açıkladı

16 Ekim 2017 17:28

Io Chokona / Atina, 16 Ekim 2017 (DHA) – Yunanistan Göçmen Politikası Bakanı Yiannis Balafas, Kuzey Ege Adaları’na 15 gün içinde yaklaşık 2 bin sığınmacı geçtiğini açıkladı.
SKAİ televizyonuna yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın sınırlarını gerektiği gibi korumadığını ve yanlış istatistikler verdiğini yazan Alman gazetesi Die Welt’i yalanlayan Yiannis Balafas, Ekim ayının başından 15 Ekim’e kadar yapılan sayımda 1,148\'i Midilli, 572’si Sakız, 117’si de Samos olmak üzere toplam 1,837 sığınmacı Yunan Adaları’na geçti. Bu sabah ise 44 kişi Midilli’ye, 157 kişi ise Sakız’a geçti. Yunanistan İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Kontrolü Merkezi’ne göre Midilli’de 6 bin 807, Sakız’da 1,867, Samos’da da 3 bin 75 sığınmacı taleplerinin incelenmesini bekliyor.
Kuzey Ege Adaları’nda durumun çok zor olduğunu, adalarda yaklaşık 12 bin sığınmacının bulunduğunu ve ağırlama kamplarının bu insanlara hizmet verebilecek kapasitede olmadığını vurgulayan ve bakanın söylediklerini doğrulayan Ege Eyaleti Bölge Valisi Hristina Kalogirou, Başbakan Aleksis Çipras’a durumu belirtmek için randevu istediğini söyledi.
 

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