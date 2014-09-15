Kuzey derbisi Hannover’in



Alman birinci futbol ligi Bundesliga’da 3’üncü hafta maçları pazar günü yapılan iki karşılaşmayla tamamlandı. Akşam bölümünde oynanan maçta Tayfun Korkut yönetimindeki Hannover 96 kuzey derbisinde ağırladığı Hamburg’u 2-0 yenerek 7 puana ulaştı. Üçüncü hafta sonunda ikinci galibiyetini alan Hannover 96 puan cetvelinde üçüncü sıraya kadar yükseldi. Ev sahibi takımın gollerini ilk yarıda Leon Andreasen (13.) ve Artur Sobiech (Üst resim solda)(24.) attı.

Geçen sezon ligde kalmayı son anda başaran Hamburg bu sezona da iyi başlayamadı. Henüz ligin gol atmayan tek takımı durumundaki Kuzey Almanya ekibi 1 puanla ligin son sırasında. 51 yıllık Bundesliga tarihinde ilk kez üç maç sonunda gol atmayan Hamburg gelecek hafta da Bayern Münih’i konuk edecek.

Augsburg'dan ilk sezon galibiyeti

Futbol kalitesi vasatın üzerine çıkmayan pazar gününün ilk mücadelesinde Augsburg Eintraht Frankfurt’u deplasmanda 1-0 yenerek ilk sezon galibiyetini elde etti. Maçtaki tek golü ikinci yarıda Raul Bobadilla attı (49.). Ligin ilk iki haftasında 4 puan toplayan Thomas Schaaf yönetimindeki Eintracht Frankfurt ise bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın hakemi Manuel Gräfe ve yardımcısı, ilk yarıda Frankfurtlu Vaclav Kadlec’in Augsburg ceza alanı içinde Dominik Kohr tarafından indirilmesini es geçerken ev sahibi takım iki kez de direklere takıldı.

Üçüncü haftanın toplu sonuçları

Bayer Leverkusen 3 – Werder Bremen 3

Bayern Münih 2 – Stuttgart 0

Borussia Dortmund 3 – Freiburg 1

Hoffenheim 1 – Wolfsburg 1

Hertha Berlin 1 – Mainz 3

SC Paderborn 0 – FC Köln 0

Mönchengladbach 4 – Schalke 1

Eintracht Frankfurt 0 – Augsburg 1

Hannover 96 2 – Hamburg 0

Puan durumu

1.Bayer Leverkusen 7

2.Bayern Münih 7

3.Hannover 96 7

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16.Schalke 1

17.Stuttgart 1

18.Hamburg 1

Dördüncü haftanın programı

19 Eylül Cuma, TSİ 21:30

Freiburg – Hertha Berlin

20 Eylül Cumartesi, TSİ 16:30

Schalke – Eintracht Frankfurt

Augsburg – Werder Bremen

Stuttgart – Hoffenheim

Hamburg – Bayern Münih

SC Paderborn – Hannover 96

Mainz – Borussia Dortmund (TSİ 19:30)

21 Eylül Pazar

Wolfsburg – Bayer Leverkusen (TSİ 16:30)

FC Köln – Mönchengladbach (TSİ 18:30)