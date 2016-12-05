Kuzey Dakota boru hattı projesi durduruldu

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde yerliler ve çevrecilerle polisi karşı karşıya getiren tartışmalı boru hattı projesinin durdurulduğu bildirildi. ABD Ordusu Mühendislik Birimi (USACE) Sözcüsü Jo Ellen-Darcy, yaptığı yazılı açıklamada, boru hattı projesinin yeni rotanın belirlenmesi amacıyla durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Karar, protestolarını aylardır sürdüren yerliler ve çevreciler açısından bir zafer olarak değerlendiriliyor. Boru hattı projesine karşı hem Kuzey Dakota'da hem de sosyal medya üzerinden aylardır kampanya yürütülüyordu.

Protestocular, boru hattının bölgede çevre kirliliğine yol açacağını savunuyor. Yerliler ise kutsal topraklarının ve su tedarikinin tehlikeye gireceğini iddia ediyor. Protesto gösterilerinde çarşamba günü polisle göstericiler karşı karşıya gelmiş, polisin müdahalesi sonucu çok sayıda gösterici yaralanmıştı.

Yerliler Obama'ya müteşekkir

Sözcü Jo-Ellen Darcy, yetkililerle ve yerlilerle yapılan görüşmelerin ardından daha yapılması gereken çok şey olduğunu belirtti. Darcy, bunun kamuoyunun katılımı ve kapsamlı analizlerle yapılmasının mümkün olduğunu belirterek, ABD'de hükümetin yeni kurulması döneminde bunun zaman alabileceğini söyledi.

Yerlilerin sözcüsü Dave Archambault II ise Başkan Obama'ya sonsuza kadar müteşekkir kalacaklarını, tarihin gidişatının düzeltildiğini söyledi.

3 milyar 800 milyar dolara mal olması beklenen proje ile petrolün Kuzey Dakota'dan Illinois eyaletine taşınması planlanıyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Afp, BÖ/GA