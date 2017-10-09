Kuzey Çevre Otoyolu’nda elektrikli araçlara ücretsiz şarj

İstanbul 9 Ekim (DHA) - YAVUZ Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu inşa eden ve işleten IC İçtaş İnşaat - Astaldi konsorsiyumu ICA, elektrikli araç kullanımı ve çevreci yaklaşımı desteklemek amacı ile Kuzey Çevre Otoyolu üzerinde yer alan dinlenme tesisleri Bi’ Mola’larda ücretsiz şarj hizmeti sunmaya başladı.

Odayeri – Paşaköy arasındaki otoyol ve Mahmutbey – Odayeri, Çamlık – Reşadiye bağlantı yolları ile Mecidiye bağlantısından oluşan Kuzey Çevre Otoyolu güzergâhında toplam 6 adet Bi’ Mola dinlenme tesisi bulunuyor. Fenertepe ve Işıklar tesislerinde verilen ücretsiz şarj hizmetinin, önümüzdeki dönemde tüm tesislere yaygınlaştırılması planlanıyor.Yolcuların seyahatleri esnasında dinlenebilecekleri Bi’ Mola tesislerinde akaryakıt istasyonlarının yanı sıra birçok marka hizmet veriyor.

Kamu ve özel sektöre perakende elektrik sağlayan İbrahim Çeçen Yatırım Holding kuruluşu ETIC Elektrik ve sistemin işletimi ile kurulumunu üstlenen E-şarj ortaklığıyla hayata geçirilen ücretsiz şarj imkanından, tüm elektrikli araç sahipleri yararlanabiliyor.

Bu hizmet ile elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasına ve çevreci yeni uygulamalara destek olmak hedefleniyor.

Otoyol işletmeciliğinde yenilikçi yaklaşım

IC İçtaş İnşaat – Astaldi konsorsiyumu ICA tarafından inşa edilen ve işletilen dünyanın sayılı mühendislik yapılarından biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, işletme döneminde güçlü ve dinamik kadrosu ve işbirliği içinde olduğu Türkiye’nin lider markaları ile hizmet veriyor.

Akıllı ulaşım sistemleri, ileri teknoloji bakım ekipmanları ve ücret toplama sistemleri ile donatılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, iki kıta arasında transit taşımacılığın kavşak noktalarından biri olarak faaliyet gösterirken İstanbul’da yaşayanlara hızlı ve güvenli bir seyahat alternatifi sunuyor, İstanbul trafiğinin rahatlamasına katkı sağlıyor.

Sürücülerin güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için köprü ve otoyol güzergâhı, işletme binasında bulunan Ana Kontrol Merkezinden 7/24 kameralar ve dev ekranlar ile izleniyor. Köprü ve otoyolun tüm işletme, bakım ve operasyon faaliyetlerinin maliyetleri ICA tarafından karşılanıyor.

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