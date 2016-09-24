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BBC Türkçe

Kuzey Carolina'daki siyah şüphelinin vurulma videosu

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, polisin siyah bir siyahı vurmasının, öldürülen Keith Scott'un eşi tarafından çekilen videosu ortaya çıktı. Scott'un eşi Rakeyia Scott'un videoda "Ateş etmeyin" diye bağırdığı duyuluyor.

24 Eylül 2016 01:34

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, polisin siyah bir siyahı vurmasının, öldürülen Keith Scott'un eşi tarafından çekilen videosu ortaya çıktı. Scott'un eşi Rakeyia Scott'un videoda "Ateş etmeyin" diye bağırdığı duyuluyor.

Charlotte kentinde yaşanan olayın görüntülerinde Rakeyia Scott, polis etrafı sararken eşi Keith Scott'a otomobilden çıkmasını söylüyor.

Videoda Keith Scott'un vurulma anı görülmüyor veya polisin Scott'un silahlı olduğu iddiasına açıklık getirmiyor.

Yetkililer, geçen hafta yaşanan olayın görüntülerini yayınlamaları için baskı altındaydı.

Keith Scott, bu yıl ABD polisi tarafından öldürülen 214. siyah. Polisin öldürdüğü toplam kişi sayısıysa 821 kişi.

Videoda bir polisin "Eller yukarı!" diye bağırdığı duyuluyor.

Daha sonra Rakeiya Scott, "Vurmayın onu. Vurmayın onu. Silahı yok" diye bağırıyor.

Bir polis: "Ateş etme. Silahını at" dedikten sonra da Rakeiya Scott "Silahı yok. Beyinden darbesi var" diyor.

Yedi çocuk babası Scott, bir otoparkta bir başka şüpheliyi arayan polisler tarafından vuruldu.

Polis Scott'un silahlı olduğunu savunurken, ailesi elinde bir kitap tuttuğunu söylüyor.

Ailenin avukatları, Scott'un geçen yıl geçirdiği beynindeki travmatik yaralanma nedeniyle araçtan ağır ağır çıktığını belirtti.

Olay üç gece süren protestolara neden olmuş ve Kuzey Carolina Valisi Charlotte kentinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

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