Kuzey Carolina Valisi, 22 yıl boyunca suçsuz olmasına rağmen hapis yatan Darryl Howard'a af çıkardı

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ABD'de Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, 1995'te ikinci dereceden cinayet ve birinci dereceden kundaklamadan yanlış bir şekilde suçlu bulunarak hapse atılan Darryl Anthony Howard'a af çıkardı.

Howard, işlemediği suçlar için cezaevinde 22 yıl geçirmişti; 2016 yılında bir tecavüz soruşturmasında kayıtlara alınan DNA örneklerinin Howard'a ait olmadığının kanıtlanmasının ardından hakim hakkındaki kararı kaldırmış ve serbest kalmıştı.

Howard, valinin kararıyla birlikte tazminat başvurusunda bulunabilecek. Kuzey Carolina eyaletinde haksız bir şekilde suçlu bulunduğu ortaya çıkan insanlar hapishanede geçirdikleri her yıl için 50 bin dolara kadar tazminat talep edebiliyor. Verilen tazminat toplamda 750 bin doları geçmiyor.

Avukat Amelia Green, "Eyalet, başından beri bildiğimiz şeyi doğruladığı için mutluyuz. Darryl Howard bu korkunç suçlar nedeniyle hapishanede değil 22 yıl, bir dakika bile geçirmemeliydi. Darryl, hayatının yeni bölümüne ilerlerken masumiyeti eyalet tarafından resmen tanındığı için rahatladı" diye konuştu.